O fim de semana está chegando e o movimento nas estradas que cortam o Paraná já está intenso na manhã desta quinta-feira (12). Congestionamento rumo ao litoral paranaense e catarinense, mas o sentido mais lento está de Santa Catarina ao Paraná, onde a fila de veículos já alcança 25 quilômetros.

De acordo com as concessionárias que administram os trechos, os motivos que levas ao transito devagar são as obras e a quantidade acima de veículos. Na BR-277, principal ponto de acesso do curitibano ao litoral do Paraná, a fila chega a 7 km.

O atraso ocorre é provocado pelo desvio no km 42 que teve deslizamento de terra e pedras em outubro. Atualmente uma equipe está sendo içada por um guindaste para realização de reparos por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em nota, a pasta informou que estão sendo feitas a perfuração da encosta, a instalação de telas e colocação de concreto. O DNIT acredita que somente no fim de março que as duas faixas estejam totalmente liberadas. Quanto ao retorno do litoral para a capital, a fila é de 4 km.

BR-376 mega congestionada

Já para Santa Catarina, a BR-376 está com um grande congestionamento. São 25 km de fila entre a região de Garuva e Guaratuba. Segundo a PRF, a BR-376 permanece interditada parcialmente no km 668, onde foi registrado um deslizamento no final do ano passado que matou duas pessoas. . No sentido contrário, o congestionamento está em 11 km.

