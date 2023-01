O verão paranaense ganha uma nova atração gratuita na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos. Desde o último domingo (08), e até o encerramento das atividades do Verão Paraná, um balão faz passeios sobre a areia da praia. Os voos cativos, com o balão preso por cordas fixas no chão, duram aproximadamente cinco minutos e o balão sobe até 30 metros de altura, permitindo que os turistas vejam a praia de um outro ângulo, e rendem muitas fotos.

Os visitantes podem aproveitar a atração sempre aos sábados e domingos, a partir das 8h. O passeio é gratuito e os ingressos são adquiridos por meio de sorteio, que é feito por ordem de chegada. Em caso de vento forte ou chuva, a atração pode ser suspensa.

LEIA TAMBÉM:

>> Artista completa 30 anos pintando e rodando por Curitiba em seu motorhome: “Aproveito a vida e ainda faço minha arte”

>> Equipes são içadas por guindaste na BR-277 em nova etapa de obras; Prazo ficou pra fevereiro

No primeiro dia de funcionamento, no último domingo, 140 pessoas já fizeram o passeio.

Além dos voos de balão, a programação do verão no litoral paranaense tem vários outras atrações para os veranistas. Nas praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá os postos fixos estão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis. As quadras ficam à disposição da comunidade, que pode emprestar os equipamentos necessários. Há, ainda, brindes dos apoiadores e patrocinadores aos participantes.

Na área do Esporte, além da programação contínua, o Verão Maior Paraná conta com eventos esportivos nos fins de semana, como os Jogos de Aventura e Natureza, Cross Games, Campeonato Paranaense de Beach Soccer, apresentações de BMX Freestyle, apresentações de Wheeling e outros campeonatos ao longo da temporada.

No próximo final de semana (14 e 15) estão programados o Futebol das Estrelas com ex-jogadores dos times paranaenses e Vôlei das Estrelas, com Giba e Emanuel.

Veja que incrível!