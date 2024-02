Toyota consolida liderança de exportações de veículos no Brasil

A Toyota do Brasil consolidou sua posição de liderança entre as montadoras em volume de exportações de veículos em 2023, alcançando um total de 82.419 unidades exportadas. Os modelos Etios, Yaris e Corolla Cross, produzidos em Sorocaba, junto com o sedã Corolla, fabricado em Indaiatuba, compõem o portfólio de exportações. Esse feito ressalta a competitividade regional do parque tecnológico e da produção brasileira.

No último ano, o modelo Corolla Cross liderou as exportações, atingindo 31.700 unidades, seguido pelo Etios (produzido até agosto de 2023), com 22.030, pelo Corolla e o Yaris, com volume total de 28.689 unidades.

“A liderança da Toyota em exportações no ano é resultado do nosso compromisso de longa data em oferecer produtos de alta qualidade, durabilidade e confiabilidade ao mercado regional. A atuação estratégica nas exportações a partir do Brasil também fortalece a nossa produção local e toda cadeia produtiva, ampliando a competitividade e proporcionando importante geração de emprego e renda no país”, Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.

A notável atuação nas exportações permitiu à Toyota do Brasil adotar uma gestão mais equilibrada em relação às vendas ao mercado doméstico e regional. No último ano, 40% da produção nacional da Toyota foram destinados aos países da América Latina e Caribe, número este que está muito acima da média do setor automotivo brasileiro.

Adicionalmente, ao oferecer os modelos com a tecnologia híbrida – Corolla Sedã e Corolla Cross, produzidos de forma pioneira no Brasil – para o mercado regional, a companhia contribui com a descarbonização de toda a região, e ainda reforça a pauta de tecnologia nas exportações da indústria brasileira.

Produção

No ano de 2023, a Toyota manteve constante o volume de produção de suas fábricas. O total foi de 212.385 unidades fabricadas, sendo 155.411 na planta de Sorocaba e 56.974 em Indaiatuba.

No mesmo período, foram produzidos 42.886 veículos híbridos e híbridos flex, reforçando ainda mais o compromisso da Toyota com a sustentabilidade e descarbonização de sua frota, destacando o investimento da montadora em tecnologias mais limpas e eficientes.