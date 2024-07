Caos no trânsito?

Após a polêmica envolvendo a mudança de sentido em várias ruas no bairro São Lourenço, a prefeitura de Curitiba informou que irá alterar o itinerário da linha de ônibus Interbairros 2, que passa atualmente no binário Mateus Leme/Nilo Peçanha, próximo ao Colégio Marista Santa Maria. Nas próximas semanas, a prefeitura vai informar as mudanças.

A reclamação dos moradores foi documentada via abaixo-assinado que foi encaminhado para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) na semana passada. Com a ajuda de vereadores, a pressão por mudanças aumentou devido aos relatos de congestionamentos e acidentes, como o que ocorreu nos primeiros dias da implementação do binário. Um ônibus chegou a bater em um poste durante a noite ao fazer uma curva.

“É um absurdo o que estão fazendo e o que desejam fazer. Estamos próximos de uma tragédia envolvendo um ônibus com 5 toneladas passando em uma rua em L que só deve passar veículo de passeio. Além disso, o perigo por passar entre um colégio com mais de 2 mil alunos e uma creche da própria prefeitura é enorme”, disse José Otávio, morador antigo do bairro e engenheiro de formação.

Novo acesso pela Mateus Leme?

Desde o dia 12 de junho, o binário formado pelas ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha foi prolongado, alterando a circulação de veículos na região compreendida entre as ruas João Gava e Evaldo Wendler. A mudança, informada à comunidade escolar no primeiro trimestre deste ano, também alterou a forma de chegar de carro e sair da escola.

Uma das possibilidades que podem vir a acontecer para os pais que levam e buscam os filhos na escola é a abertura de um portão de acesso pela Mateus Leme.

