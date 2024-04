Motoristas que trafegam pela região do Parque São Lourenço, em Curitiba, devem ficar atentos a uma mudança que acontece no trânsito, a partir desta quinta-feira (25). Trecho da Rua Santa Rita Durão, no bairro São Lourenço, está com sentido único.

A mudança foi pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) com o objetivo de diminuir conflitos e facilitar o embarque e desembarque de ônibus escolares e de turistas que vão visitar o Parque São Lourenço.

Com a alteração, a Rua Santa Rita Durão passa a ter sentido único de circulação da Rua Walter Guimarães da Costa para a Rua Prof. Nilo Brandão.

Agentes de trânsito estão na região para orientar os motoristas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Profissão cheia de tabus Prostitutas de Curitiba: histórias marcantes de mães e chefes de família Mais verde! Curitiba cria três novas áreas de reserva ambiental no bairro mais famoso da cidade Beneficente Bazar com roupas da Alemanha terá dois dias e reposição de peças em Curitiba