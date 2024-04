A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante dois homens, de 58 e 81 anos, e uma mulher, de 45, pelos crimes de falsificação de produto terapêutico ou medicinal (remédios sem nota fiscal) e posse ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu nesta quarta-feira (24) no bairro Uberaba, em Curitiba.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em uma farmácia, um comércio, duas residências e em dois veículos pertencentes aos investigados.

Os policiais civis apreenderam diversos medicamentos controlados e cosméticos sem procedência, ampolas de anabolizantes, suplementos alimentares, cosméticos, blocos de receituário médico em branco e três celulares. Além disso, foi localizado um revólver 357 com seis munições intactas na prateleira de remédios da farmácia.

Os dois homens e a mulher foram autuados em flagrante e encaminhados à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde da PCPR.

