Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (25)

ABIMAEL TEIXEIRA DE GODOI, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LEONILDA FERREIRA MARTINS DE GODOI. Filiação: LUIZ GONCALVES DE GODOI e LAZARA ALMEIDA DE GODOI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 17:00h.

AMILTON DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: SOELI TEREZINHA VOLERT. Filiação: AGOSTINHO DOMINGUES DOS SANTOS e IRACEMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:00h.

ANA LETICIA PACZKO, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VITORIO PACZKO. Filiação: FRANCISCO NOVADZKI e ANASTACIA GEZISKI NOVADZKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MALLET PR, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

ANTONIO CARLOS BOZEK, 57 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: ROSELI APARECIDA RODRIGUES FRANCA. Filiação: BAZILIO BOZEK e ROSALIA CZEPANIACKI BOZEK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 14:00h.

ANTONIO MARCAL DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA JOSE DAMATA DA SILVA. Filiação: DAVID MARCAL DA SILVA e MARIA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

ANTONIO MAULONI, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CONSTANTINA ZOCANTTI. Filiação: LUIZ MAULONI e ANGELINA CONSTANTINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

ANTONIO PERINI, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: GENI DE FATIMA FRANCISCO. Filiação: CAETANO PERINI e DAVINA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

ATHAYLDE CIT MARCHIORO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO MARCHIORO. Filiação: VICTORIO CIT e FRANCISCA BUENO CIT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 11:30h.

CARLOS ALBERTO CAVALHEIRO, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA SOBRINHO. Filiação: JURACI CAVALHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

CASEMIRO RACZKOVIAK, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EMILIA RACZKOVIAK. Filiação: JOSE RACZKOVIAK e EVA RACZKOVIAK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

EDIVA GDULLA CESAR, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TARCISO CESAR. Filiação: ANTONIO GDULLA e APARCIDA GDULLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:00h.

ELISA GOMES RODRIGUES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARTIM RPDRIGUES. Filiação: JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS e MARIA CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

ERASMO CARLOS DE SOUZA, 46 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) VENDAS. Cônjuge: RAFAELA LOPES DE SOUZA. Filiação: LOURIVAL ELIAS DE SOUZA e MARIA DE FATIMA SOUZA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 10:00h.

FERNANDA MOTTA NUNES DE SOUZA, 63 ano(s). Profissão: MUSEÓLOGO(A). Cônjuge: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA. Filiação: ANTONIO CARLOS AGOSTINI PINTO NUNES e ELOINA MOTTA PINTO NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

GILMAR VELOSO GUIMARAES, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IDJAIME DOS SANTOS GUIMARAES e SARA VELOZO GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 10:00h.

GIOVANA FRANCO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILMAR DE OLIVEIRA. Filiação: WALDEMAR FRANCO e MARIA ANTONIA FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 09:30h.

GUIOMAR FERDINANDA GARCIA, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HELIO ALVARES GARCIA. Filiação: WALTER GROHS e ALAIDE GONCALVES GROHS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

IRAIDES DA CRUZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERMELINO DOMINGUES DOS SANTOS e CARMELIA OLINDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 17:00h.

ISOLDE CIRILO, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ADOLFO SCHULZ e ELVIRA SCHULZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 17:00h.

ISRAEL DE FREITAS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: MOISES AZEREDO DE FREITAS e BEATRIZ STEFANI FERREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 09:00h.

JACI SOUZA DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRAUTA DE FREITAS DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA e GENI JOSINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:00h.

JOAO MARIA RODRIGUES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES e MARIA ROSA RODRIGUES. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:30h.

JUBERTO TEIXEIRA DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLENE CORREA SOARES. Filiação: FLAVIO TEIXEIRA e MARIA BERNARDES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 25 de abril de 2024.

KAIQUE FERREIRA DOS REIS OLIVEIRA, 25 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DANIELLY COSTA DE SA. Filiação: ADMILSON SILVA DE OLIVEIRA e SILMARA FERREIRA DOS REIS. Sepultamento: CEMITÉRIO DE IGUATEMI, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

LEONILDA TRAIN MARQUES, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALCIDES MARQUES. Filiação: NIVALDO TRAIN e MARTA WOLF TRAIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 13:00h.

LUIZ CORDEIRO PINTO, 89 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES CORDEIRO PINTO. Filiação: MIGUEL FERREIRA PINTO e ANA MARIA GOMES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIA GORETI PECA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE OSWALDO PECA. Filiação: FRANCISCO SCHUEDA e MARIA DE DEUS CORDEIRO SCHUEDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

MARIA MARTA DE ALMEIDA REIS, 62 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GERALDO MAURICIO DOS REIS. Filiação: NILO TEODORO DE ALMEIDA e MALVINA THEOTONIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 09:00h.

MARIA OLANDA HIRT, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EVALDO HIRT e MARIA BRAZ HIRT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:00h.

MARLENE CANDIDO BORGES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CANDIDO QUIRINO BORGES e LADY SAIDEL BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:00h.

MAURI ZANI, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ANA MARIA ZANI. Filiação: MOACYR ZANI e MERCEDES ROSA ZANI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

NIVALDA FERREIRA GOMES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO ORTIS DA SILVA. Filiação: NIVALDO FERREIRA e OLGA CARDOSO FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 11:00h.

NORMA RIGON CASA, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: NAO CONSTA e TEREZA RIGON. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 22:00h.

PASCOALINO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO SEBASTIAO FERMINO DA SILVA e MARIA DE LOURDES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 08:30h.

PATRICIA DE OLIVEIRA MACEDO, 45 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: VALDEMAR ALVES MACEDO. Filiação: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e LUCIA CATARINA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 14:00h.

PAULO RENATO DUARTE DE CARVALHO, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: DARCI IBEIRO DE CARVALHO e ORANDINA DUARTE DE CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:00h.

PEDRO DE PAULA FREITAS, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA REGINA SIDOSKI FREITAS. Filiação: DARCY DE PAULA FREITAS e ESTACILIA CORDEIRO FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DE IRATI, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 17:00h.

PRISCILA CARVALHO DE OLIVEIRA, 35 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA e BEATRIZ ALVES DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

ROBERTO CARLOS ALVES SEIXAS, 46 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ZILDA TRZASKOS SEIXAS. Filiação: ROBERTO ALVES SEIXAS e LENIA TEREZINHA ALVES SEIXAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

ROSA MATHIAS DE BRITO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERME MATHIAS e MARIA ZUZANA RIBAS MATHIAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:30h.

SEBASTIANA ALVES PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL ALVES RIBEIRO e LAURIANA DOS SANTOS ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 13:00h.

SILVIO LUIZ MARTINS, 52 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MARCO LUIZ MARTINS e CIANIRA LUIZA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 14:00h.

TACYLITA NUNES CARNEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIDRAK ELIAS CARNEIRO. Filiação: HENRIQUE NUNES e IZALITA ALVES NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 14:00h.

TEREZA DE LURDES CORDEIRO PINTO, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: EURIDES CORDEIRO PINTO e ZELINDA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 25 de abril de 2024.

VANDERLEI ANTUNES DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ELZA ANTUNES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 16:30h.

