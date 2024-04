Resultado da Lotofácil 3087: confira as 15 dezenas sorteadas nesta quarta

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (24) as 15 dezenas do concurso 3087 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 3,7 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte vão funcionar a partir das 20h desta quarta-feira.

Resultado da Lotofácil 3087:

A partir das 20 horas!

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

Profissão cheia de tabus Prostitutas de Curitiba: histórias marcantes de mães e chefes de família Mais verde! Curitiba cria três novas áreas de reserva ambiental no bairro mais famoso da cidade Beneficente Bazar com roupas da Alemanha terá dois dias e reposição de peças em Curitiba