Cão encontra toneladas de maconha escondidas em caminhão cheio de arroz

Um cão da Polícia Militar encontrou duas toneladas de maconha escondidas num caminhão carregado de arroz. Policiais militares realizaram uma abordagem de rotina em Iguaraçu, na região Oeste do Estado, quando abordaram o caminhão suspeito. O condutor, um homem de 30 anos de nacionalidade paraguaia, foi preso. Ele pegou a droga em Foz do Iguaçu e estava levando as substâncias para Araguari (MG).

As forças policias apreenderam drogas em outras ações nesta semana, reforçando o combate ao tráfico de drogas. Em Foz do Iguaçu, a Polícia Militar realizou a apreensão de 90 kg de maconha no pátio de um posto de combustível localizado na região de Três Lagoas na terça-feira (23). Após receberem uma denúncia anônima, policiais das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM) encontraram um veículo GM/Corsa de cor azul. O condutor foi detido e encaminhado para a 6ª Subdivisão Policial.

Em Presidente Castelo Branco, na região Noroeste, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM apreenderam 297 kg de maconha e recuperaram um veículo furtado durante um patrulhamento de rotina. Eles abordaram um Jeep Compass e encontraram no banco traseiro e no porta-malas diversos pacotes contendo substância análoga à maconha. O condutor do veículo, um jovem de 25 anos, foi detido no local. O carro tinha sido furtado em Limeira, no interior de São Paulo.

Na segunda-feira (22), em Tapira, também no Noroeste, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) perseguiram um veículo Montana por cerca de sete quilômetros e localizaram no carro 15 fardos contendo 521,950 kg de pasta base de cocaína. O veículo também estava equipado com um dispositivo de rastreamento e dois celulares foram recuperados no local. Os materiais apreendidos foram encaminhados à 19ª Delegacia de Polícia Civil de Cidade Gaúcha, que agora lidera as investigações.

Na Região Metropolitana de Curitiba, uma outra operação nesta terça-feira (23) culminou na apreensão de 1,235 kg de cocaína, distribuídos em 1.839 buchas, e 1,028 kg de crack, divididos em 1.050 buchas, em um apartamento no bairro Estância, em Pinhais. Além das drogas, foi encontrado um montante de R$ 2.404,20 em notas diversas. Essa ação também contou com auxílio da Companhia de Operação com Cães.

