Decretos municipais assinados na tarde desta terça-feira (23), em Curitiba, garantiram a preservação de mais três áreas verdes da cidade. Os decretos criam três novas Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal (RPPNMs). Agora, Curitiba passa a contar com 64 reservas deste tipo, num total de 836.846,02 m² de áreas verdes protegidas.

As três novas reservas criadas nesta terça-feira ficam em Santa Felicidade: a RPPNM Emir Calluf (Rua Francisco Dallalibera, 421), RPPNM Munira Calluf (Rua Francisco Dallalibera, 375) e RPPNM Um Lugar ao Sol (Rua Francisco Dallalibera, 489). Juntas, as três reservas particulares somam 34.606 m² de área verde preservada.

A solenidade aconteceu no Salão Brasil do Palácio Solar 29 de Março e reuniu familiares das novas reservas e representantes de outras RPPNMs da cidade.

Proteger a natureza

Munira Calluf, que foi acompanhada da filha Amanda Calluf, ressaltou a importância da preservação das áreas verdes na cidade com a criação das três novas RPPNMs. “É muito bom para a cidade proteger a natureza, é uma área enorme que formam as reservas”, disse Munira.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, explicou que as 64 RPPNMs da cidade representam uma área verde total maior que a área do Parque Barigui. “Hoje é um dia especial para nós, um dia que a gente avança um pouco mais nessa missão de preservação da biodiversidade. Essa é uma adesão da sociedade, são as pessoas, os proprietários garantindo a fauna e flora preservada na nossa cidade”, afirmou Marilza.

O que é uma RPPNM?

As Reservas Particulares de Patrimônio Natural são um tipo de Unidade de Conservação criada por proprietários de terras para preservar a biodiversidade de espaços privados.

Os donos desses locais têm o compromisso de manejar recursos naturais, proteger a natureza e os recursos hídricos e ajudar no desenvolvimento de pesquisas científicas, na manutenção do equilíbrio climático e ecológico, além de executar outros serviços ambientais, como proteger a biodiversidade.

Como uma área verde vira RPPNM

A conservação e a preservação do patrimônio natural têm grande influência na manutenção da biodiversidade, no sequestro de carbono, no equilíbrio do microclima e na proteção dos recursos hídricos. A transformação de uma área em RPPNM é um ato voluntário do proprietário e de sua família, em prol da conservação e da preservação da área verde para as presentes e futuras gerações. Veja aqui a documentação necessária para uma área virar RPPNM.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil