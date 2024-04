Bobinas rolam pela BR-277 após gravíssimo acidente entre caminhão e caminhonete

O tombamento de um caminhão na BR-277, na região de Balsa Nova, sentido Curitiba, deixou uma pessoa morta e uma uma das pistas sentido Curitiba bloqueada, entre a noite desta terça-feira (23) e manhã de quarta-feira (24). Além da vítima fatal o acidente deixou ainda outras três pessoas feridas.

O caminhão estava carregado com certa de 30 bobinas de papel, sendo que algumas delas ficaram espalhadas, após rolarem pela pista. Há lentidão no sentido Curitiba, complicando o trânsito de quem vem do interior sentido Curitiba. A Serra de São Luiz do Purunã tem transito complicado por causa do acidente.

A vítima fatal era um homem de 51 anos que estava em uma caminhonete atingida pela carga do caminhão. Outras duas pessoas que estavam no carro e o caminhoneiro tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados ao hospital.

Manda pra Tribuna!

