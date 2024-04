Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (24)

ANA MARIA DE SOUZA VANELLI, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: CONCEICAO CARVALHO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MENDES, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GRACELI DE JESUS ARTIGAS MENDES. Filiação: FLAVIO DE OLIVEIRA MENDES e CARLINE OLIVEIRA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 15:00h.

ANTONIO PEDRO, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: EMILIA DO ROCIO CARVALHO PEDRO. Filiação: JOAO PEDRO e ALCINA PEDRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

ARVELINA FERREIRA DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS MARTIM DA CRUZ. Filiação: EVA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 12:00h.

AUGUSTO JOAQUIM DE PAULA, 84 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: JOAQUIM AUGUSTO DE PAULA e NOEMI MARIA RICARDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de abril de 2024.

EDENIR ZANDONA, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELVIRA ZANDONA. Filiação: JOAO ZANDONA e REINALDA ZANDONA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

EDINA MARIA TULIO PARIZE, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO PARIZE. Filiação: GERMANO TULIO e DORALICIA COSTA TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:00h.

EDNEA MARIA TOLEDO, 63 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AFONSO MATOS e GERALDINA DE OLIVEIRA MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

EMILIA BIERNASKI, 94 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MIGUEL BIERNASKY e ANTONIA BIERNASKY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

EURIPEDES GONCALVES SOARES, 90 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: ZENITA PALMEIRO GONCALVES SOARES. Filiação: DORICO ALVES SOARES e VERGINIA GONCALVES SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

FLANDERCY PESSOA LOPES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERMITO LOPES FILHO. Filiação: URGEL PESSOA e SEVERINA DIAS PESSOA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 09:00h.

HELMUTH KELM, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROSALIA DO DIVINO BREGENSKI KELM. Filiação: RODOLFO KELM e ADELIA KELM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

ISAC SAMPAIO DAS CHAGAS, 36 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALMIR SAMPAIO DAS CHAGAS e ANA MENDES DAS CHAGAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 17:00h.

JOAO ROBERTO DE BARROS ZAMPIERI, 79 ano(s). Cônjuge: MARIA CRISTINA MESQUITA BARDUCO ZAMPIERI. Filiação: ECIO ZAMPIERI e MARIA DE BARROS ZAMPIERI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL LAUREANO e CARMINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

JOEL ANTONIO DE MELLO BUENO, 66 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: MARIA NOEMIA MATHIAS BUENO. Filiação: ARY DOS SANTOS BUENO e MAGDALA DE MELLO BUENO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 08:00h.

JOSE MARIA ALVES CAMARGO, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CREUSA FIRMINO DE ARAUJO CAMARGO. Filiação: SERAFIM ALVES CAMARGO e IZAURA ALVES CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:30h.

JOSE OSMAR RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO RODRIGUES e NOEMIA MUNHOZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

JOSIEL DOS SANTOS CIRINO, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DIRCEU CIRINO e LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

LUCILLA DI PINO WILLRICH, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELMO ORLANDO WILLRICH. Filiação: ASTOLFO DI PINO e JAIRA AZAMBUJA DI PINO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:00h.

LUIZ CARLOS INCOT, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA HELENA SECHTA INCOT. Filiação: FELIX INCOT e OLGA CANTADOR INCOT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

LUIZ CARLOS MAGALHAES, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOAO MAGALHAES e LAURITA DE ASSIS MAGALHAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

LUNA EGEA RODRIGUES DOS ANJOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DINARTE TAVARES DOS ANJOS. Filiação: RAUL EGEA RODRIGUES e LEONILDA CANDIDA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: PATRICIA DANIELE SARAIVA. Filiação: JAIR ALVES DE ALMEIDA e AURORA DAS DORES ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO – PR, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 17:00h.

MARCOS ANTONIO PADILHA CALONGA, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: TIMOTEO CALONGA e ZELINDA PADILHA CALONGA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

MARCOS AURELIO RAMOS, 62 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: JOEL RAMOS e MARLY RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 11:00h.

MARGARIDA FLORENCIO DUARTE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FLORENCIO e GENOEFA ZANIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:00h.

MARIA ALICE KAULING, 71 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Cônjuge: DAVID ROBERTO LUENEBERGER KAULING. Filiação: ALBERTINO MATIAS e BRANDINA ALVES MATIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:00h.

MARIA ALINE MARANHO PELLANDA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MARANHO e ANTONIA BOBATO MARANHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

MARIA ANGELICA SCHNEIDER, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AVELINO SCHNEIDER. Filiação: FELIPPE VIER e ELIZABETH EMILIA VIER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 25 de abril de 2024 às 10:00h.

MARIA BALABUCK DONIAK, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGOSTINHO DONIAK. Filiação: BASILIO BALABUCK e ANA BALABUCK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA DE SOUZA COSTA, 101 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIDIMO RODRIGUES COSTA. Filiação: APPOLINARIO OZORIO DE SOUZA e NOEMIA MESQUITA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA INEZ GONCALVES DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: DAIR GONCALVES DE ALMEIDA. Filiação: BRAZELINO ESTEVAO DA SILVA e DURCILIA PRESTES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA IVETE GOMES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GOMES. Filiação: REYNANDO PAULIN e AURORA MANOSSO PAULIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA LUCIA DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO JOSE DE SOUZA e EUFLAUSINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

MARIA LUCIA WALENIA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VITOLDO WALENIA e JOANINA WALENIA. Sepultamento: CREMATORIO VERTICAL, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA TERESINHA CORREIA NUNES GRABOWSKI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON CEZAR GRABOWSKI. Filiação: EDGAR CORREA NUNES e ROSA VITERBA NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de abril de 2024.

MARIA TEREZINHA COMIM DE SIQUEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE COMIM e ELENA MURARO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 24 de abril de 2024.

NAWAL YOUSSEF HAMMOUD, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSEPH FAUAZ. Filiação: ALI AJAMI e JAMILE AJAMI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 15:00h.

NELSON JOSE DE BASTOS, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ROSA MARIA GREBOGE DE BASTOS. Filiação: JOSE ONILTHON DE BASTOS e OLGA DISSENHA DE BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

OSMAR FABRICIO FRANCA, 37 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LINDAMIR FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:00h.

PEDRO HENRIQUE DE FREITAS HOFLER, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DANIEL FERNANDO HOFLER e RAQUEL APARECIDA DE FREITAS GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

ROSELI VALERIO MARQUES VELOSO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS VELOSO. Filiação: AROLDO CORREA MARQUES e LEONY VALERIO MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:30h.

