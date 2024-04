Feirão da Empregabilidade muda vida de curitibano: “passei fome e frio”

A Associação Evangelizar É Preciso irá realizar, na próxima quinta-feira (25), a 14a edição do Feirão de Empregabilidade, ação social feita em parceria com empresas e SENAC Paraná para encaminhar candidatos a vagas de trabalho em Curitiba e Região Metropolitana. Desde o primeiro feirão, em janeiro de 2023, a iniciativa já resultou em mais de 1.281 trabalhadores contratados, incluindo jovens encaminhados para oportunidades no Programa de Aprendizagem.

O percentual de entrevistados contratados por meio dos feirões da Obra Evangelizar alcançou índice de 75% no acumulado de 2024. Das 234 entrevistas realizadas nas edições de fevereiro e março deste ano, 174 resultaram em trabalhadores efetivados.

Considerando o balanço dos feirões realizados em 2023, que soma 1.107 contratações em 2.015 entrevistas realizadas, o percentual é de 55% dos candidatos encaminhados para vagas de emprego em diferentes áreas. O melhor resultado proporcional foi registrado em maio de 2023, com 85 contratações feitas a partir de 86 entrevistas.

“Transformação em minha vida”

Foto: divulgação.

Por trás dos números, estão histórias como a do operador de Atendimento da Obra Evangelizar, Alehandro Abrantes de Almeida, que foi selecionado para a vaga no Feirão de junho de 2023. “A minha história com a Evangelizar me emociona, pois me salvou. Eu estava desempregado e fiquei mais de seis meses em situação de rua. Passei fome e frio. Depois de ser internado, com surtos esquizofrênicos, viajei para a casa da minha avó e, lá, vi o anúncio sobre as oportunidades de emprego na TV Evangelizar. Minha avó disse: – quem sabe um dia você trabalha lá. E não é que aconteceu”, conta. Depois de oito meses no novo emprego, o operador de Atendimento avalia que a oportunidade contribuiu até mesmo para a estabilização do quadro psiquiátrico. “Foi uma transformação em minha vida, que me permitiu alcançar estabilidade financeira e saúde mental”, completa.

De acordo com a coordenadora de Projetos Sociais da Associação Evangelizar É Preciso, Juliane Gonçalves, os feirões já promoveram o resgate da dignidade de inúmeros candidatos contratados ou encaminhados para cursos de capacitação e qualificação profissional. “Os feirões transformam vidas e é incrível ver como impactam positivamente as pessoas, oferecendo não apenas empregos, mas também esperança e dignidade. Por isso, estamos sempre buscando expandir e aprimorar esse importante evento comunitário, mobilizando novas parcerias e incentivando instituições a contribuir para uma sociedade mais justa”, diz a coordenadora.

O Feirão de Empregabilidade do dia 25 de abril terá as parcerias das empresas RH Agilidade, DBN Contact Center e Grupo Imediatta RH. Serão oferecidas 210 vagas para trabalhos em Curitiba e Região Metropolitana. Entre as oportunidades estão vagas de coordenador de manutenção, gerente comercial, assistente administrativo, atendente de call center, além de auxiliares comercial, de almoxarifado, de depósito, de informática, de limpeza, de logística, de produção, de serviços gerais e técnico eletrônico. Também há oportunidades para comprador , soldador, vendedor e motorista entregador.

Em parceria com o SENAC PR, os candidatos também poderão se inscrever em cursos de qualificação profissional nas áreas de beleza, saúde, tecnologia, recepção, gestão e gastronomia.

Serviço

Feirão de Empregabilidade da Obra Evangelizar

Data: quinta-feira, 25 de abril, das 9h às 16h

Local: Em frente ao Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas – Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Praça Senador Correia, nº 128 no Centro de Curitiba

O que levar: Carteira de Trabalho e documento de identificação (RG ou Carteira de Habilitação)

Vagas:

● Assistente administrativo

● Atendente de Call Center

● Auxiliar comercial

● Auxiliar de almoxarifado

● Auxiliar de depósito

● Auxiliar de informática

● Auxiliar de limpeza

● Auxiliar de logística

● Auxiliar de produção

● Auxiliar de serviços gerais

● Auxiliar técnico eletrônico

● Comprador

● Coordenador de manutenção

● Gerente comercial

● Motorista entregador

● Soldador

● Vendedor

● Vendedor interno

