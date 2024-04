Bruce Dickinson, do Iron Maiden, “dá aula” de esgrima em Curitiba

Nesta terça-feira (23), o músico inglês e vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, participou de dois duelos de esgrima na Praça Afonso Botelho, em Curitiba. Os atletas paranaenses Alexandre Camargo e Pedro Petrich estiveram em ação nas lutas de exibição com o cantor e astro do rock mundial.

A ação teve como objetivo principal dar mais visibilidade ao esporte e arrecadar fundos para manter as escolinhas públicas de esgrima do município. Após a exibição, na presença de crianças atendidas pelo projeto, o músico autografou um uniforme completo, com luva, máscara e espada, para que seja leiloado em prol do esporte na capital.

Atualmente, a cidade conta com aulas gratuitas de esgrima na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e também em regionais da Prefeitura de Curitiba, para alunos com idade a partir de sete anos até a categoria adulta.

Para as aulas na UTFPR, as inscrições podem ser realizadas diretamente com a professora Lorana Schwantes, pelo telefone (41) 99911-1885. Já para as aulas nas regionais (Portão, CIC, Cajuru e Santa Felicidade), as inscrições devem ser feitas por meio do site Curitiba em Desenvolvimento.

Líder do Iron Maiden com atletas paranaenses da esgrima. Foto: Divulgação / Cassiano Rosário

Música e esgrima

A esgrima sempre foi um passatempo na vida do cantor, porém os treinamentos foram intensificados durante a turnê do álbum Piece of Mind, no início da década de 1980. A partir disso, a espada passou a ser um item indispensável nas viagens. Em 1988, Bruce Dickinson chegou a ser convocado para representar a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Seul, mas a agenda de shows da banda impediu sua participação. No ano seguinte, Bruce ficou em sétimo lugar na Copa Europeia.

A esgrima do vocalista também está presente na banda. A faixa “The Duellists”, presente no álbum Powerslave, narra a história de dois homens que duelam com espadas até a morte. Já no videoclipe de “Wasted Years”, os fãs podem contemplar um flash de Bruce em ação no esporte.

Nesta quarta-feira, 24, Bruce fará um show na Live Curitiba e passará por mais 7 cidades brasileiras.

