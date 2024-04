Motoristas que circulam pela Rua Vitório Sbalqueiro, no bairro Vista Alegre, em Curitiba, precisam ficar atentos. Uma obra acontece no trecho da importante rua, entre a Rua Via Vicenza e Rua Joaquim Gonçalves Ledo. Está sendo realizada a manutenção na beirada de um córrego, o que exige cones e desvio de uma das pistas.

Um grande buraco se abriu bem na beirada do córrego que desemboca no Parque Tingui. O buraco é grande e trabalhadores da Sanepar trabalham no conserto do local. Na manhã desta terça-feira a mureta de proteção caiu após parte do barranco escorregar pra dentro do córrego.

O transito no local está liberado, mas motoristas precisam ficar atentos, já que o trecho é em curva a e visibilidade é prejudicada.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil