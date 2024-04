Neve no Paraná? Acidente no Contorno Norte deixa pista branquinha

O tombamento de um caminhão na PR-418, em Curitiba, provocou a interdição da rodovia por aproximadamente seis horas na altura do km 03, no sentido Almirante Tamandaré nesta terça-feira (23). Apesar do impacto, não houve feridos.

Por causa do acidente, a carga do caminhão que tombou sobre a pista se espalhou, deixando a rodovia branquinha. O caminhão estava carregado de cal e deu a impressão de ‘neve’ sobre a pista.

O acidente, que aconteceu por volta das 7 horas da manhã, deixou a rodovia parcialmente interditada. O trânsito só foi liberado no começo da tarde desta terça

