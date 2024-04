Dois motoristas de caminhões utilizaram, em um intervalo de menos de 30 segundos, a área de escape da BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná. O flagra foi feito na noite desta segunda-feira (22) e mostra momentos de tensão nos quais dois caminhões quase bateram ao utilizar o equipamento de segurança.

Imagens de câmeras de monitoramento da Arteris Litoral Sul, concessionária da responsável pelo trecho, mostram o primeiro caminhão utilizando a área de escape do km 667,3 às 18h12. Em menos de 30 segundos, um segundo veículo também utiliza a área de escape.

O motorista do segundo caminhão desviou do primeiro e utilizou a parte que sobrou do mecanismo de segurança para conseguir parar em segurança. ninguém ficou ferido.

🚚🚛 Duas entradas em menos de 30 segundos na área de escape do km 667,3!



Na noite desta segunda (22), foram registradas duas entradas seguidas no dispositivo localizado no km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, pista sentido Santa Catarina. Ninguém se feriu! 🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/Hh8eZsR7kC — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 23, 2024

Tragédia na Área de escape da BR-376

Na última semana um acidente impressionante envolvendo dois caminhões terminou com a morte de um motorista, dentro da área de escape. Um caminhão que estava sendo guinchado se soltou e destruiu a cabine do caminhão guincho. Relembre aqui este caso que chocou

