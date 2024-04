Garagem Racing teve problemas na 2.ª etapa em Guaporé

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac) não teve a mesma sorte da 1.ª etapa em Rivera, durante a 2.ª etapa da Temporada 2024, realizada em Guaporé, no Rio Grande do Sul, no Autódromo Nelson Barros. O piloto Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), com seu caminhão DAF na categoria GT Truck (Eletrônica), largou da 24.ª posição do grid e abandonou a corrida na 17.ª volta por quebra da mangueira do Intercooler, quando já era o 12.º colocado na Geral. Já o piloto Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), com o caminhão VW n.º 82, largou da quarta posição da categoria F-Truck, mas deu apenas oito voltas e abandonou a prova por quebra da mangueira de combustível, quando ainda estava na quarta posição da F-Truck.

No sábado (20/04), durante o Treino Classificatório, Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), marcou o tempo de 1min31s836, ficando com o segundo lugar na Geral, ficando a apenas 0s563 do pole Pedro Muffato. Mas a organização penalizou 17 caminhões por não estarem com a Speedmax do patrocinador e o piloto largou da 24.ª posição. Dada a largada para uma hora de prova, mais uma volta, Joãozinho Santa Helena passou a fazer corrida de recuperação chegando a estar no 12.º lugar, na “briga” com mais três pilotos pela nona colocação da prova. Porém, na 17.ª volta quebrou a mangueira do Intercooler e Joãozinho abandonou a prova.

Já o piloto de Campo Largo Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac), com seu caminhão Volkswagen n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), largou da 35.ª posição do grid, com a penalização da organização com o caso das rodas Speedmax do patrocinador. Manteve a posição na largada, mas logo conseguiu imprimir seu ritmo de corrida e já estava em quarto na sua categoria, quando estourou a mangueira do combustível e Fabrício abandonou a corrida na oitava volta.

“Esse foi um fim de semana difícil para a nossa equipe, teve essa penalização não esperada e ainda a quebra das mangueiras nos tirou a possibilidade de pódio em Guaporé. Mas fica o aprendizado para as próximas etapas, pois o meu caminhão estava mais uma vez bem acertado pela equipe Garagem Racing, e certamente eu chegaria no “pelotão” da frente, podendo até beliscar um pódio. Agora vamos pensar na próxima etapa de Cascavel, no início de junho ”, declarou Joãozinho Santa Helena. “Como disse o Joãozinho, dessa etapa de Guaporé fica o aprendizado para as próximas corridas. Poderíamos ter ido melhor, mas a desclassificação e as quebras nos prejudicaram muito. O importante é o bom trabalho da nossa equipe, que mais uma vez está de parabéns. Agora vamos nos preparar para a próxima etapa, nos dias 01 e 02 de junho, em Cascavel, no Oeste do Paraná”, concluiu Fabrício Rossatto (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e Grupo Solpac).

Resultado da categoria GT Truck em Guaporé:

1.º) Pedro Muffato, Scania, 26 voltas em 47m55s535;

2.º) Rafael Fleck, Scania, a 3s397;

3.º) Túlio Bendo, Mercedes-Benz, a 44s500;

4.º) Álvaro Bendo, Mercedes-Benz, a 45s616;

5.º) Jorginho “Feio” Ribeiro, Scania, a 46s680;

6.º) Everton Fontanella, Scania, a 56s514;

7.º) Rodrigo Gomes, Volvo, a 1m13s766;

8.º) Alisson Nurnberg, Scania, a 1m41s272;

9.º) Helder Mottin, Volvo, a 1 volta;

10.º) Ricardo Ançay, Mercedes-Benz, a 1 volta;

11.º) Alex Peixeiro, Protótipo Ford, a 1 volta;

12.º) Sandro Pinheiro, Mercedes-Benz, a 2 voltas;

13.º) Márcio Limestone, Scania, a 2 voltas;

14.º) Adriano Rocha, Scania, a 4 voltas;

15.º) Lazaro “Zetti” Donizete, Volkswagen, a 7 voltas.

Não completaram 75% da prova – 19 voltas:

16.º) João Santa Helena, DAF, a 9 voltas;

17.º) Douglas Torres, Ford Cargo, a 11 voltas;

18.º) Paulinho Rampon, Scania, a 17 voltas;

19.º) Robson Portaluppi, Protótipo Mercedes-Benz, a 19 voltas;

20.º) Edivan Monteiro, Mercedes-Benz, a 22 voltas;

21.º) Daril Amaral, Scania, a 22 voltas.

Resultado da categoria F-Truck:

1.º) Márcio Rampon, Scania, 26 voltas em 49m24s005;

2.º) Gilmar Mottin, Scania, a 1 volta;

3.º) Duda Conci, Ford Cargo, a 4 voltas.

Não completaram 75% da prova – 19 voltas:

4.º) Felipe Fraguas, Volvo, a 11 voltas;

5.º) Márcio Rosa, Scania, a 15 voltas;

6.º) Fabrício Rossato, Volkswagen, a 18 voltas;

7.º) Gustavo Mânica, Volkswagen, a 19 voltas;

8.º) Douglas Collet, Scania, a 22 voltas;

9.º) Tiago Bellaver, Mercedes-Benz, a 22 voltas.

Calendário da Fórmula Truck 2024:

1.ª etapa – 23 e 24 de março – Rivera (Uruguai) – Realizada;

2.ª etapa – 20 e 21 de abril – Guaporé (RS) – Realizada;

3.ª etapa – 01 e 02 de junho – Cascavel (PR);

4.ª etapa – 29 e 30 de junho – São Paulo (SP) – A definir;

5.ª etapa – 03 e 04 de agosto – Londrina (PR);

6.ª etapa – 14 e 15 de setembro – Campo Grande (MS);

7.ª etapa – 14 e 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª etapa – 09 e 10 de novembro – Tarumã (RS);

9.ª etapa – 30/11 e 01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).