Olho no tempo!

A previsão do tempo para Curitiba para os próximos dias deve se manter estável, segundo o Simepar. A única mudança significativa no tempo será na quinta-feira (25), quando Curitiba terá um dia mais frio que os demais da semana.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba o tempo estável segue entre esta terça e quarta-feira. Uma mudança significativa chega na quinta, com mínima caiu para 15ºC e a máxima em exatos 20ºC.

Chuva em Curitiba?

A previsão do tempo do simepar para Curitiba indica ocorrência de chuva apenas para a próxima semana, a partir de 1º de maio. Fora isso, dias de céu limpo e temperaturas agraváveis, podendo chegar aos 30ºC no último dia de abril

