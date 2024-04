Uma quadrilha suspeita de movimentar mais de R$ 20 milhões de origem ilícita é alvo de uma megaoperação da Polícia Civil do Paraná. Estão sendo cumpridas 27 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada a lavagem de dinheiro decorrente de tráfico de drogas.

A ação acontece simultaneamente nos municípios de Apucarana, Londrina, Cambira, São João do Ivaí e Borrazópolis.

São dois mandados de prisão preventiva, seis mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão. A operação também envolve medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueio de bens e valores existentes em contas bancárias e aplicações financeiras dos suspeitos.

Quadrilha milionária!

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam diversas formas para dissimular a procedência dos ganhos financeiros de forma ilícita.

“O principal esquema financeiro para promover a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas era a constituição e aquisição de diversos estabelecimentos comerciais, dentre estes, postos de combustíveis nos municípios de Apucarana, São João do Ivaí e Borrazópolis”, explica o delegado Ricardo Casanova.

Ele ainda aponta que os valores de origem ilícita eram colocados no sistema financeiro de maneira fracionada. Além disso, houve a liquidação de operações de crédito e aquisição de combustíveis.

Os suspeitos deverão responder pelos crimes de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a mais de dez anos de reclusão.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!