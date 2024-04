Bazar com roupas da Alemanha terá dois dias e reposição de peças em Curitiba

Nos dias 4 (sábado) e 7 (terça) de maio a Associação Beneficente São Roque, em Curitiba, realiza mais uma edição do seu tradicional bazar de roupas da Alemanha. Serão distribuídas 180 senhas por dia e os interessados em comprar roupas da Europa com preços muito baixos terão 45 minutos para fazer sua “pescaria”.

A São Roque mudou recentemente de endereço e agora fica na Rua Nicarágua, 2128, no Bacacheri. O horário de funcionamento do bazar será das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 nos dois dias. Durante os intervalos haverá reposição das roupas expostas para venda.

Informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3362-1249 e (41) 992246944.

