Resultado da Lotofácil 3085: confira as 15 dezenas sorteadas nesta segunda

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (22) as 15 dezenas do concurso 3085 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 4,3 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte vão funcionar a partir das 20h desta segunda-feira.

Resultado da Lotofácil 3085:

02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

