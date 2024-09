Festival Tutano reúne amantes da gastronomia neste fim de semana em Curitiba

A 5ª edição do Festival Tutano está chegando, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), sendo o final de semana dedicado ao festival e a segunda-feira ao fórum. O objetivo do evento é reunir entusiastas e profissionais da gastronomia com uma programação rica e diversificada para todas as idades.

A feira gastronômica do evento será um verdadeiro banquete para os sentidos, com cerca de 40 expositores de alimentos, bebidas, produtos e serviços de alta qualidade. Além disso, serão realizadas 28 aulas-show com chefs renomados e profissionais de destaque a fim de proporcionar uma experiência imersiva para os amantes da boa comida.

Os visitantes também poderão aproveitar a programação musical com bandas locais, com apresentações de MPB, surf music, jazz, pop e muito mais; e espaço kids com oficinas gastronômicas infantis que vão garantir a diversão das crianças e estimular o interesse pela culinária desde cedo.

Programação completa de aulas-show do Festival:

Sábado

Lasanha à bolonhesa sem glúten e sem lactose

Pão no bafo de Palmeira

Camarões ao limão e manjericão e molho old bay

Itch (comida árabe)

Choux de mimosa, camomila e mel

Workshop Cortes do Lombo: ancho e chorizo – Dry aged técnica de maturação

Porco Moura com crosta de café e especiarias com salada tailandesa de palmito pupunha

Degustação Guiada de Cafés das Indicações Geográficas Brasileiras

Cervejas Especiais – o que são e como aproveitá-las para seu restaurante.

Como fazer fermento natural em casa

O novo e o velho mundo vitivinícola, estilos e tendencias

Cheesecake Basca

Café combina com queeee? Queeeijo!

Coquetelaria com Ingredientes Locais

Domingo

Brioche de fermentação natural sem gluten

Saladinha de Chuchu

Heranças Afrodiasporicas na Cultura Alimentar Brasileira

Ravioli Aberto com Abóbora, Espinafre, Castanha do Pará e Curry

Kupakupu (Culinária Indígena)

Preparo de massas

Degustação Guiada de Cafés das Indicações Geográficas Brasileiras

Tem matte no bar?

Imersão em cachaças envelhecidas através dos sentidos: olfato, paladar e tato.

Crudo de Salmão

Tem salada (com bala de banana) no café!

Café Especial em casa – Como extrair o melhor de cada café

O Terroir do Vinho Paranaense

Fórum Tutano

A novidade deste ano é a separação do Festival e do Fórum Tutano, com o Fórum acontecendo no dia 23 de setembro (segunda-feira). Este dia será dedicado a palestras, painéis de debate, mentorias de negócios, networking e um happy hour exclusivo. A mudança visa criar uma experiência mais focada e proveitosa para os profissionais da área gastronômica e empreendedores do setor.

“O Festival é uma grande festa para todos que amam gastronomia, enquanto o Fórum é um espaço de troca de conhecimento e networking para aqueles que fazem a gastronomia acontecer. Queremos que ambos os eventos tenham a sua própria identidade e ofereçam experiências únicas”, explica Beto Madalosso, idealizado do evento.

Entre os palestrantes, estão nomes de destaque como Marcos Livi, do Grupo Bah, que inclui hotel na serra gaúcha e mais cinco operações de restaurantes em São Paulo; João Diamante, do projeto Diamantes na Cozinha; Manu Buffara, chef do restaurante Manu, eleita melhor chef da América Latina; Ricardo Moreno, do The Summer Hunter; e Murilo Padilha, do The Coffee. Além das palestras, o Fórum vai oferecer sessões gratuitas de mentoria com consultores do Sebrae sobre os temas: gestão eficiente, recursos humanos, e comunicação e marketing.

Confira a programação completa do Fórum:

Segunda-feira

08h30 – Credenciamento e Café de Boas Vindas

09h00 – Abertura do Evento com Beto Madalosso – “A importância dos eventos gastronômicos para o desenvolvimento do setor”

09h30 – Palestra de Abertura com Marcos Livi [Grupo Bah] – “Tirando leite de pedra”

10h30 – Painel – “O que eu fiz quando a chapa esquentou: a volta por cima diante dos desafios de empreender na gastronomia”

Mediador: Patrícia Albanez [Sebrae]

Convidados:

Edrey Momo [Tasca da Esquina | 1900 Pizzeria]

Patricia Lion [Tasty Salad Shop]

· Georgia Franco [Lucca Cafés Especiais]

11h30 – Palestra Pocket Diamantes na Cozinha – João Diamante [Diamantes na Cozinha]

12h00 – Intervalo para o Almoço

13h30 –Painel – “Quem quer esse trampo? Como Atrair e Reter Pessoas”

Mediador: Flávia Schiochet [O Joio e o Trigo | Fogo Baixo]

Convidados:

João Diamante [Diamantes na Cozinha]

Carolina Oda [Aos Cuidados]

Rodrigo Paupitz [Grupo Madero]

14h30 – Painel – “A gente não quer só comida: a gente quer comer melhor: o cliente quer saúde e longevidade”

Mediador: Lorena Martins [O Tempo | Podcast Gastrô]

Convidados:

Elisa Cortes e Bruno Coelho Melo [Simple Food | Instituto Marsh Zero]

Gabriela Carvalho [Quintana Gastronomia]

· Lidi Barbosa [Roomys | Crescer e Semear]

15h30 – Palestra Pocket “Case The Coffee” Murilo Padilha [The Coffee]

16h00 – Pausa para o Café

16h30 – Palestra Pocket Comportamento do Consumidor – Ricardo Moreno [Summer Hunter]

17h00 – Painel – “Boca no Trombone: como chegar no meu público em tempos de Marketing 4.0”

Mediador: Danielle Machado [Instadanimachado | Podcast Na Mesa com Dani]

Convidados:

Renan Vargas [Páprica Comunicação | Madá]

Ana Trolezi Braga [Clarice AI]

· Ricardo Moreno [Summer Hunter]

18h00 – Palestra de Encerramento com Manu Buffara [Manu] (condução de Beto Madalosso) – “Sobre a Vida de Chef”

O Festival Tutano vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro, das 11h às 19h, enquanto o Fórum Tutano acontecerá no dia 23 de setembro, das 8h30 às 19h, ambos no Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba (PR). Os ingressos estão disponíveis no site: www.tutanogastronomia.com.br. Mais informações no Instagram: @tutanogastronomia.

