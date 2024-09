Veja o horário de funcionamento dos locais de votação em Curitiba

Em 6 de outubro, eleitores de todo o Brasil vão votar no 1º turno das Eleições de 2024. Para garantir um dia de votação tranquilo, é importante saber antes alguns detalhes. Um deles, por exemplo, é o horário de funcionamento dos locais de votação.

De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), os locais de votação abrirão a partir das 8 horas. Já o encerramento será às 17 horas. É importante lembrar que sempre é considerado o horário de Brasília.

Portanto, eleitores e eleitoras devem se organizar para votar dentro desse período. Quem chegar após às 17 horas não conseguirá mais votar, pois a partir desse horário os mesários iniciarão o processo de encerramento das urnas.

O mesmo horário de votação também é válido para o 2º turno, marcado para o dia 27 de outubro. No dia 6 de outubro, mais de 5,5 mil municípios do Brasil participam das eleições municipais que decidirão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Como justificar o voto? Conheça as únicas formas possíveis de fazer isso

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), existem três opções para justificar. A primeira é pelo aplicativo e-Título, baixando nas plataformas Android e iOS. É bem simples: na página inicial do app, o usuário deve acessar o item “mais opções” e, em seguida, selecionar “Justificativa de ausência” para fazer o pedido on-line. Pelo app, também é possível consultar endereços para justificar a ausência presencialmente, em “Justificativa presencial”.

Dá para votar sem título?

Conforme explicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para votar é preciso comprovar a identidade mostrando um documento oficial com foto. Por essa razão não é obrigatório levar o título de eleitor.

