Dá para votar sem título? Tire suas dúvidas sobre Eleições

Com a chegada do 1º turno das Eleições 2024, alguns eleitores ficam em dúvida se pode votar sem título de eleitor. Como o documento é usado a cada dois anos, as vezes acaba sendo perdido. Por isso, a boa notícia é que sim, mesmo sem o título, o cidadão tem o direito ao voto garantido.

Conforme explicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para votar é preciso comprovar a identidade mostrando um documento oficial com foto. Por essa razão não é obrigatório levar o título de eleitor.

Inclusive, o TSE também faz um alerta: o cidadão não pode ir às urnas somente com o título em mãos. Como a versão física não possui foto, o eleitor não consegue comprovar a identidade sem apresentar outro documento.

Outra alternativa é se identificar com o e-Título – aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Mas vale ressaltar que para se identificar somente com essa plataforma, é necessário ter feito antes o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.

“Caso a fotografia não apareça na versão digital, será necessário levar também um documento oficial com foto na hora de votar”, explica o TSE.

Qual documento preciso levar para votar?

Mesmo para quem possui o título de eleitor, também é preciso levar um dos seguintes documentos da lista:

Identidade (RG);

Carteira de motorista (CNH);

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho;

Passaporte;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

De acordo com o TSE, não são aceitos os seguintes documentos:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento.

Mesmo sem o título de eleitor e apenas com um documento oficial com foto em mãos, eleitores de todo o Brasil poderão votar no dia 6 de outubro nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5,5 mil municípios espalhados pelo país.

