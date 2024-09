Onde votar? Veja como consultar seu local de votação nas eleições 2024

Faltando 18 dias para as eleições 2024, no dia 6 de outubro, os eleitores que irão definir os próximos prefeitos e vereadores por quatro anos, precisam ficar atentos ao voto. Uma das grandes dúvidas é quanto ao local de votação. E você, lembra onde vota?

Caso tenha dúvida ou mesmo deseje confirmar o endereço, é possível checar a informação via internet, seguindo alguns passos simples.

O eleitor consegue descobrir onde vai votar consultando o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou o aplicativo e-Título.

Ao clicar no site do TSE, aparece a página Atendimento Eleitoral. Siga para baixo no ícone 8 (Onde Votar). Coloque o nome ou CPF, nome da mãe e data de nascimento. Na sequência, já vai aparecer o local de votação com endereço.

Outra forma de descobrir seu local de votação é pelo Autoatendimento Eleitoral, localizado no canto direito da página do TSE. Depois, é preciso clicar no ícone “Local de Votação”

Como saber meu local de votação usando o e-Título?

Quem tem dúvidas sobre o local de votação também pode consultar o e-Título, versão digital do título de eleitor. Ele dispõe informações como a seção e a zona eleitoral. Dica: atualize a versão no aparelho celular.

O aplicativo permite o acesso às informações cadastradas na Justiça Eleitoral, como local de votação, situação cadastral, certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais, entre outros serviços.

Se o eleitor já tiver feito o recadastramento biométrico (cadastro das impressões digitais) junto à Justiça Eleitoral, a versão do e-Título virá acompanhada da foto do eleitor, o que facilitará a identificação na hora do voto.

Caso o eleitor ainda não tenha feito o recadastramento biométrico, a versão do e-Título será baixada sem a foto. Nesse caso, o eleitor está obrigado a levar outro documento oficial com foto para se identificar ao mesário durante a votação.

O aplicativo é gratuito está disponível nas plataformas iOS ou Android.

