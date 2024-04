Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (23)

ACIMAR MARTINS SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROLAND SILVA. Filiação: ACINDINO MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES MARQUES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 11:00h.

ADILIA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARGIMIRO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: EDIMUNDO DOS SANTOS e ROSA MARCELINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:30h.

ALCEU MACIEL, 87 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA VIEIRA MACIEL. Filiação: JOAO MACIEL e MARIA DE JESUS BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 11:00h.

ALTAIR LOPES, 55 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO LOPES e CAROLINA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de abril de 2024.

ALYSSON RODRIGO MARTINS BISPO, 23 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EVERALDO SOUZA BISPO e NOEMIA MARTINS BISPO. Sepultamento: CEMITÉRIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:00h.

ANTONIO JOSE BOTEGA, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIA DOS SANTOS VIDIGAL BOTEGA. Filiação: HENRIQUE FELICIO DOMINGOS BOTEGA e MARIA BENEDITA DE PAULA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 10:00h.

CALINDRO CADENA DE CASTRO, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE CADENA DE CASTRO e JOANA M DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 23 de abril de 2024.

CAMILA REBECA DE SOUZA, 39 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Filiação: HAIRTON DO ESPIRITO SANTO SOUZA e MARIA HILDA DO ESPIRITO SANTO SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:00h.

CARMEM LUCIA CHIBICHESKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADELIO CHIBICHESKI e IRACY CHIBICHESKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 10:00h.

DORLINA DE FRANCA PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS PEREIRA. Filiação: FRANCELINO JOSE DE OLIVEIRA e SERVINA MARIA DE JESOZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de abril de 2024 às 11:00h.

GERSON LUIZ MARQUETTI, 60 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: MARGARETE CILIZINSKI DA CRUZ. Filiação: JOAO BATISTA MARQUETTI e ANA DOLORES MARQUETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 13:30h.

IOLANDA DOBJANSKI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO DOBJANSKI. Filiação: PAULO DALKE e ROSALIA DALKE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

IRENE KOTVISKI FIALA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARTIN KRAMER FIALA. Filiação: PEDRO KOTVISKI e CATARINA JACUBIO KOTOVISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 16:30h.

JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ISALTINO RODRIGUES DE OLIVEIRA e GERTRUDES DA CONCEICAO OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 09:00h.

JOSE LUIZ NAVARRO DE MIRANDA, 72 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Filiação: ELOY NAVARRO DE MIRANDA e MARIA AUGUSTA DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 11:00h.

JOSEFA BESERRA ALVES DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DE LIMA. Filiação: MANUEL PEREIRA DE LIMA e LAURA BESERRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

LARA CRISTINA LANG, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JAIME LANG e DIVONE ALVES DOMINGOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL, terça-feira, 23 de abril de 2024.

LEONTINA DINIZ DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DE OLIVEIRA. Filiação: EDUARDO DINIZ FERREIRA e CISIRA BARLATI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de abril de 2024 às 12:00h.

LIDIO EDISON GONCALVES DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NELY DE FATIMA FANTONI DOS SANTOS. Filiação: ANTENOR GONCALVES DOS SANTOS e MARI ISABEL DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:30h.

LIGIA VALERIA NASCIMENTO, 39 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: SEBASTIAO ROBERTO NASCIMENTO e MARLI DO SANTOS NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

LUCAS YAN KUSSEM, 28 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: EMERSOM KUSSEM e MARCIA CRISTIANE DOS SANTOS KUSSEM. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 23 de abril de 2024.

MAIKON RUBENS BONETE ALVES, 39 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MARCIO ALVES e ROSELI BONETE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 23 de abril de 2024.

MARIA DE LOURDES LIMA OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO APARECIDO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE PRIMO DE LIMA e LAUDELINA BORGES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 12:00h.

MARIA HELENA GONCALVES DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ARISTIDES GONCALVES DA SILVA e FERMINA DA LUZ SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DULCINEIA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 22:00h.

MARIA LETSS CAPANEMA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL AUGUSTO CAPANEMA e PAULA LETSS CAPANEMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 11:00h.

MARLENE DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONIDAS DE OLIVERA e AMALIA CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 09:00h.

MATHEUS ANTONIACOMI PEDROZO LOPES, 21 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSMAR PEDROZO LOPES e SILVIANE ROSI ANTONIACOMI LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:30h.

MICHALINA DOLINE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SEBASTIAO ROCHA. Filiação: PEDRO DOLINE e ANASTACIA DOLINE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 16:30h.

OLIVA WOBETO DA COSTA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILARIO FLORIANO DA COSTA. Filiação: JACOB WOBETO e CELANIRA PEREIRA WOBETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 10:30h.

OSMAR JOSE NBELLINI, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ILDA MARIA BARROZO. Filiação: JOAO MARIO BELLINI e AMABILE QUADRELI. Sepultamento: (TUNEIRAS DO OESTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL TUNEIRAS DO OESTE, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 10:00h.

OSVALDO JORGE, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CLEONICE APARECIDA KIMURA JORGE. Filiação: ORLANDO JORGE e LEONILDA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 11:30h.

PAULO AFONSO LONGEN, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALENTIN LONGEN e MARIA SEIBERLICH LONGEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 10:00h.

PAULO CESAR SALDANHA, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MIGUEL SALDANHA JUNIOR e ROSA PEREIRA SALDANHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

RIBEIRO HONG TAI, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FEI KIM DA SILVA. Filiação: FOOK LOI e GAN CHIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 17:00h.

SALVADOR HIPOLITO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIAIR DOS SANTOS SILVA. Filiação: ANTONIO HIPOLITO DA SILVA e TERTULIANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 13:00h.

TANIA RAQUEL BELLETI, 57 ano(s). Filiação: ANTONIO BELLETI e NILA DAMAZIO BELLETI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de abril de 2024.

THERESA DOMIGUES DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MACHADO DOS SANTOS. Filiação: JOAO JOSE DOMINGUES e MARIA DA LUZ DOMINGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 16:00h.

VALQUIRIA ANTUNES RODRIGUES, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON FRANCISCO DOMINGUES. Filiação: ARLINDO ANTUNES RODRIGUES e MAILDA ALBANO D SILVA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 23 de abril de 2024 às 13:00h.

VANESSA DOS SANTOS CORDEIRO PEDROSO SILVA, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: TEREZINHA DOS SANTOS CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de abril de 2024 às 15:00h.

