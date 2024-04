Ford comemora os 60 anos do Mustang com desfile em Interlagos

A Ford comemorou os 60 anos do Mustang no sábado (13/04), no Autódromo de Interlagos, com o maior desfile do modelo já realizado na América do Sul. Mais de 400 Mustangs, de diferentes versões e épocas, lotaram o circuito na festa que reuniu mais de 1.000 convidados e teve também outras atrações. Veja o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=wDJt3JbUzYY.

O encontro faz parte da celebração mundial de aniversário do esportivo, que foi lançado em 17 de abril de 1964 e chega agora à sétima geração, mais forte e empolgante do que nunca. Martin Galdeano, presidente da Ford América do Sul, participou do evento e teve seu primeiro encontro com a imprensa no Brasil depois de assumir a nova função.

O desfile de Mustangs lotou a pista de Interlagos, com a participação de fãs e clubes dedicados ao modelo, tendo como pano de fundo o ronco inconfundível dos motores V8. Modelos de todas as gerações do esportivo marcaram presença, nas mais diferentes versões, cores e customizações, mostrando a paixão que envolve esse ícone. A festa teve também churrasco, show de rock e queima de fogos, além de outras atrações como test-drive, autorama, tatuagem e mostra de artigos da grife Mustang.

O Mustang começou a ser vendido oficialmente no Brasil em 2018, na versão GT. Em 2020, foi lançada a versão Black Shadow, comemorativa de 55 anos, e em 2021 foi a vez do Mach 1. Este mês, foi iniciada a venda do novo Mustang GT Performance, que esgotou todo o lote de 150 unidades em apenas uma hora.

Como parte da comemoração dos 60 anos, a Ford vai doar a uma ONG o primeiro Mustang da nova geração que chegou ao Brasil, na exclusiva cor prata Orvalho e com pintura especial feita por Alan Mosca, para ser leiloado em benefício de ações sociais. A marca produziu também um álbum de figurinhas em parceria com a Panini, com 120 cromos contando a história do veículo. A edição limitada de 5.000 exemplares será distribuída gratuitamente a proprietários do Mustang, jornalistas, influenciadores, revendedores e colaboradores. (Fotos: Ford/Divulgação).