GWM comemora 1 ano de Brasil com liderança e oferta especial

Neste mês, a GWM do Brasil comemora um ano de início da comercialização dos seus veículos no País, com a linha de SUVs híbridos e plug-in Haval H6 (HEV, PHEV e GT), e desde dezembro, com a linha elétrica ORA 03 (Skin e GT). E motivos não faltam à empresa para celebrar a data.

Com previsão inicial de vender 700 veículos mensalmente, a autotech foi surpreendida pela enorme aceitação dos veículos no mercado brasileiro. E, já no primeiro mês cheio de vendas, comercializou quase 1.000 unidades, equivalente a 15% do mercado de eletrificados, alcançando a liderança no segmento dos modelos híbridos logo na estreia.

De lá pra cá, as vendas só cresceram, somando no acumulado do ano (abril a dezembro) 10.703 unidades da linha Haval e atingindo nos últimos 12 meses (abril/2023 a março/2024) a liderança tanto no segmento dos híbridos (14.407 veículos) quanto no segmento dos carros premium, acima de R$ 300 mil (4.821 unidades).

E não foram só os clientes que aprovaram a marca. Em 2023, a GWM e a linha Haval conquistaram nada menos que 16 prêmios, das mais respeitadas publicações do País, chancelando o enorme potencial do produto. Entre os destaques estão a dupla premiação no Carro do Ano da Autoesporte (Marca Digital do Ano e Motor do Ano até 2.0) e as quatro conquistas do Haval H6 no Melhor Compra da Quatro Rodas, incluindo o Destaque do Ano.

“Grande parte deste sucesso se deve ao posicionamento da GWM, desde o início, em colocar o consumidor em primeiro lugar. Os Haval que são comercializados aqui, por exemplo, foram desenvolvidos exclusivamente para o nosso mercado, da mecânica ao visual, para se adaptar aos hábitos e preferências locais”, explica Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

Mas não é somente pela qualidade dos produtos que a GWM vem se destacando. A empresa, de fato, tem seu foco voltado para o cliente. “A venda de um carro é apenas o início do relacionamento com a marca”, comenta Leite.

Oferta especial de 1 ano de GWM

Para celebrar seu primeiro aniversário no mercado brasileiro, a GWM está oferecendo condições especiais na compra das linhas Haval H6 e ORA 03. Todos os modelos da marca estão sendo vendidos com taxa zero no financiamento e bônus de até R$ 20 mil na troca por um usado.

No caso do modelo elétrico ORA 03, o cliente que adquirir tanto a versão Skin (R$ 150 mil) quanto a versão GT (R$ 184 mil) também levará para casa 5 anos ou 48.000 km de revisão grátis e um wallbox da marca GWM gratuito.

Na linha Haval H6, os compradores da versão HEV terão direito ao preço promocional de R$ 214 mil já com o teto solar incluso, enquanto a versão PHEV sai por R$ 279 mil (também com teto solar); e a esportiva GT custa R$ 319 mil.

Os compradores das linhas Haval e ORA 03 ganham também o Pacote Tranquilidade que consiste no financiamento com recompra garantida, tag de pedágio GWM Veloe por um ano, a conveniência do serviço Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia, e a Proteção Total da bateria por dois anos contra qualquer tipo de dano físico e elétrico, além da garantia de fábrica por 8 anos ou 200 mil km para a bateria e de 5 anos sem limite de quilometragem para o veículo, seja para uso particular ou comercial.

Ênfase no cliente

Desde que desembarcou no País, a GWM vem inovando no modo de vender carro, proporcionando uma nova experiência de compra. A começar pelo até então inédito sistema de venda por meio da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre, mediante depósito de apenas R$ 9 mil, e possibilidade de devolução, caso o cliente desistisse da compra.

Vale também ressaltar que o faturamento é feito diretamente da montadora para os consumidores, por meio das concessionárias ou do e-commerce. “Este é um dos motivos pela qual a GWM opera com preço único em todo o País, independente da localidade, frete ou demanda. Além da garantia de 5 anos para uso particular e comercial, a maior do País. Um sinal de respeito ao nosso consumidor”, declara Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM do Brasil.

Outra grande inovação é o GWM Delivery, outro serviço único e inédito no Brasil, que entrega o veículo 0 km no endereço indicado, totalmente gratuito, em qualquer localidade das 5.570 cidades do País.

E se o carro vai até a casa, a oficina também vai. O programa Oficina Móvel, em funcionamento na maioria das concessionárias da marca, disponibiliza mão de obra especializada para realizar revisões e pequenos reparos no conforto do seu lar, também sem custo de deslocamento.

Agora, se o cliente preferir ir até a concessionária, terá um atendimento de excelência, pois elas fazem uso da Inteligência Artificial e de digitalização da área de Pós-Venda, a fim de oferecer um serviço mais eficiente e sem burocracia, com redução de até 75% no tempo de espera, desde o agendamento até a entrega do carro.

Toda essa agilidade se deve, principalmente, à provisão de peças da montadora. Atualmente, a GWM conta com mais de 400 mil componentes, armazenados no Centro de Distribuição de Cajamar, na Grande São Paulo. Este estoque, que representa 95% de disponibilidade das peças das linhas Haval e ORA 03, tem capacidade para atender uma demanda de até seis meses das concessionárias.

“O conjunto da obra faz com que os nossos carros tenham a menor desvalorização do mercado, segundo tabelas da KBB e Fipe, ou até mesmo certa valorização. Acreditamos que todas estas iniciativas são percebidas pelos nossos clientes, que passam a ter confiança nos produtos e, claro, também na marca”, enfatiza Oliveira.

No levantamento de preços de usados da Fipe, o GWM Haval H6 HEV foi o único da sua categoria a apresentar valorização (+3,4%) em dezembro de 2023 sobre o valor do zero quilômetro em abril do mesmo ano. Os demais do seu segmento tiveram desvalorização entre 11 e 16%.

No modelo PHEV, o Haval H6 apresentou a menor desvalorização de seu segmento (-5,3%), ante quase 21% de desvalorização de um dos seus concorrentes. O modelo topo de linha GT também apresentou a menor queda em seu valor (-1,2%). Já os demais da categoria atingiram até 10% de desvalorização.

Um 2024 promissor

Diante dos bons resultados de 2023 e dos números alcançados no primeiro trimestre deste ano, a GWM aposta em um 2024 de excelentes resultados e já prevê um volume de vendas de 31.000 veículos, o que representa um crescimento de 170% sobre o ano passado, divididos entre as linhas Haval, ORA 03, incluindo o novo SUV que começará a ser produzido a partir do segundo semestre deste ano, na fábrica de Iracemápolis (SP). Os planos também incluem a ampliação da rede autorizada GWM para 120 concessionárias, um crescimento de 70% em relação aos 70 pontos de venda inaugurados em 2023.

Atualmente, a fábrica está passando por uma modernização, que inclui processos digitais na produção e linha de montagem inteligente, e terá sua capacidade de produção instalada aumentada das 20 mil unidades por ano iniciais para 100 mil veículos por ano ao final de todas as etapas de ampliação.

Esta será a quarta base completa de produção da GWM no mundo, a primeira da América Latina e também um centro de exportação para todo o continente americano.

Linha do tempo:

Abril 2023 – Início das vendas da linha GWM Haval no Brasil;

Início das vendas da linha GWM Haval no Brasil; Maio 23 – Distribuição do kit enxoval de peças para todas as concessionárias GWM no Brasil;

Distribuição do kit enxoval de peças para todas as concessionárias GWM no Brasil; Junho 23 – GWM Haval H6 é o híbrido mais vendido do Brasil;

GWM Haval H6 é o híbrido mais vendido do Brasil; Julho 23 – Abertura de uma loja-conceito da GWM no shopping Higienópolis (SP);

Abertura de uma loja-conceito da GWM no shopping Higienópolis (SP); Agosto 23 – Lançamento do modelo 100% elétrico GWM ORA 03 e início da pré-venda;

Lançamento do modelo 100% elétrico GWM ORA 03 e início da pré-venda; Setembro 23 – GWM bate novo recorde de vendas no segmento de eletrificados no Brasil; GWM celebra Convenção de Marca dos concessionários e anuncia a criação da ASSOGW;

GWM bate novo recorde de vendas no segmento de eletrificados no Brasil; GWM celebra Convenção de Marca dos concessionários e anuncia a criação da ASSOGW; Outubro 23 – GWM desmonta Haval H6 para comprovar durabilidade dos componentes do carro após rodar mais de 50 mil km;

GWM desmonta Haval H6 para comprovar durabilidade dos componentes do carro após rodar mais de 50 mil km; Novembro 23 – GWM e SENAI-SP fazem parceria para treinamento de profissionais da eletromobilidade;

GWM e SENAI-SP fazem parceria para treinamento de profissionais da eletromobilidade; Dezembro 2023 – Início ao processo de implantação de um sistema de Inteligência Artificial (IA) e de digitalização da área de Pós-Venda das suas concessionárias; Conquista de 16 prêmios para GWM e Haval;

Início ao processo de implantação de um sistema de Inteligência Artificial (IA) e de digitalização da área de Pós-Venda das suas concessionárias; Conquista de 16 prêmios para GWM e Haval; Janeiro 2024 – Linha Haval apresenta menor desvalorização do mercado de SUVs (Fipe e KBB); GWM Haval H6 começa 2024 na liderança de vendas dos veículos híbridos no Brasil;

Linha Haval apresenta menor desvalorização do mercado de SUVs (Fipe e KBB); GWM Haval H6 começa 2024 na liderança de vendas dos veículos híbridos no Brasil; Fevereiro 2024 – Realização da segunda edição do GWM Experience Drive Days em Interlagos (primeira foi realizada em março/23);

Realização da segunda edição do GWM Experience Drive Days em Interlagos (primeira foi realizada em março/23); Março 2024 – GWM abre escritório em Brasília para ampliar presença na Capital Federal;

GWM abre escritório em Brasília para ampliar presença na Capital Federal; Abril 2024 – GWM comemora 1 ano de comercialização da linha Haval no Brasil.

(Fotos: GWM/Divulgação).