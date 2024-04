Novo Jeep Compass tem um modelo para cada gosto

A Jeep não se deixa acomodar, mesmo com a contínua posição de liderança com o Compass, no segmento dos SUVs médios. Sempre atenta às necessidades do mercado, a marca entendeu que era hora de oferecer mais – e isso não diz respeito apenas ao produto em si, mas também ao leque de possibilidades. E a resposta a essa percepção é uma importante mudança na composição da gama, que torna a oferta ainda mais ampla. Um portfólio totalmente alinhado às demandas do mercado, e capaz de entregar o melhor em performance, em sofisticação e esportividade – o que o consumidor preferir.

O lançamento da versão Blackhawk é parte desse novo desenho de gama, mas não a única novidade: a linha 2025 também adiciona a versão Overland, configuração orientada para uma dose extra de sofisticação, que se expressa através da exclusividade – em acabamento, em qualidade percebida e nível de equipamentos.

E como fica a nova oferta completa? São sete versões: Jeep Compass Sport e Longitude (equipados com motor T270 Turbo Flex), Jeep Compass Limited (motor T270 ou TD350 Turbo Diesel), Jeep Compass Série S (motor T270), Jeep Compass Overland (motor Hurricane), Jeep Compass Blackhawk (motor Hurricane).

Antes, porém, de apresentar os principais atributos de cada versão, vale ressaltar pontos de destaque presentes em toda a gama. Entre eles estão as rodas, com diversos desenhos novos e exclusivos em toda a linha – as maiores entre os SUVs médios produzidos no país, que podem ser de 18” ou 19”, dependendo da versão. No caso das rodas de 19”, todas trazem a tecnologia Seal Inside®, uma solução de mobilidade estendida que permite ao pneu continuar rodando sem perda de pressão do ar, prevenindo 85% dos casos de perfurações de até 5mm localizadas na banda de rodagem. Assim, caso necessite trocar o pneu, o condutor pode seguir viagem até o local mais seguro.

Há também nova grade, com aplicação diferenciada para as versões Limited e Série S, além de um visual exclusivo para todas as equipadas com o novo motor Hurricane. E por falar em exterior, nos Compass S, Overland e Blackhawk tanto os para-lamas quanto as saias laterais são na mesma cor da carroceria, o que confere um toque a mais de esportividade às versões.

É possível, ainda, conferir o céu a partir de uma vista pra lá de privilegiada por meio do teto solar Command View, elétrico e panorâmico, que é item de série nas versões S e Blackhawk, e opcional para todas as demais.

O acabamento interno premium e sofisticado, que também está entre os destaques de toda a linha Compass, traz a esportividade como adjetivo adicional nas versões Série S, Overland e Blackhawk, graças à adoção de um revestimento escurecido.

Por falar em interior, por que não tornar a experiência a bordo ainda mais gostosa e relaxante com um sistema de áudio de alta qualidade? Com 8 alto-falantes e subwoofer, o sistema Premium Beats entrega aos ocupantes a possibilidade de se desligar do barulho externo e se transportar para um ambiente único, muito potente e personalizado. E ele estará disponível em praticamente todas as versões na linha 2025.

No caso das versões Longitude T270, o consumidor pode ainda optar pelo pacote Night Eagle, que inclui design externo com elementos escurecidos (rodas, friso lateral, moldura da grade, friso do rack de teto e logotipos), disponibilidade da cor especial Sting Gray, todas as funcionalidades da plataforma Adventure Intelligence e, para completar, itens de tecnologia que representam um grande diferencial na categoria (Wireless Charger, Park Assist, rebatimento automático dos retrovisores externos e retrovisor interno eletrocrômico).

O Jeep Compass não carrega a coroa de líder há tantos anos por acaso, isso é fato. Também é fato que há tempos o consumidor brasileiro, cada vez mais exigente, não se satisfaz somente com um design sofisticado. Os detalhes em termos de conteúdo fazem muita diferença, e neste quesito, mais uma vez, o Compass não precisa de grandes esforços para agradar, já que seu pacote é naturalmente bem recheado, tecnológico e moderno. Confira alguns bons exemplos:

– Quadro de instrumentos 10,25” Full Digital e HD: de série a partir da versão Longitude, é totalmente digital e permite diversas possibilidades de personalização, inclusive do estilo do menu;

– Central multimídia de 10,1” com Adventure Intelligence Plus: tela Full HD com navegação embarcada de série e presença da Adventure Intelligence, a plataforma de serviços conectados da Jeep;

– Espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay: não é necessário o uso de fios para espelhar seu celular na central multimídia, independentemente do tipo de smartphone. Também de série em toda as versões;

– Carregador de celular sem fio: é possível carregar o smartphone, basta apoiá-lo na área indicada do console central e o procedimento é feito por indução (é necessário apenas que o aparelho seja compatível com essa tecnologia);

– Adventure Intelligence Plus: plataforma de serviços conectados oferecido pela Jeep, que transforma os SUVs da marca em um produto totalmente conectado, oferecendo uma série de serviços que garantem mais conforto, segurança e entretenimento para motoristas e passageiros.

Essa tecnologia inteligente permite, por exemplo, controlar o veículo remotamente, além de oferecer assistência em tempo real, internet a bordo e navegação integrada. Na configuração “Plus” adiciona os seguintes recursos:

– ⁠Send & Go: permite a seleção e envio de endereços, favoritos, histórico de pesquisas, estacionamento, postos de gasolina, concessionária e contatos, antes mesmo de acessar o veículo. Ao ligar o carro, o item selecionado já aparece direto no sistema de navegação, garantindo praticidade, ganho de tempo e mais segurança;

– Last Mile Navigation: caso não consiga chegar com o veículo até o destino final, o condutor pode terminar a navegação a pé́, orientado pelo smartphone.

Busca por pontos de interesse na nuvem: Alexa in-vehicle: leva a assistente pessoal da Amazon para dentro do Jeep Compass. Para isso, basta estar conectado e sincronizado com uma conta pessoal. Outra novidade do MY25 é que todos os clientes com veículos conectados terão 1 ano do serviço incluso, já que a funcionalidade está atrelada ao plano de Wi-Fi. Vale lembrar que para ter acesso à Alexa in-vehicle, é necessário que os clientes ativem a conectividade em seus carros, e dessa forma passem a contar com inúmeras vantagens, como descontos em diversas seguradoras, por exemplo.

Mais uma novidade: Blindagem Certificada by Jeep

A blindagem certificada by Jeep é mais uma novidade. Um serviço disponível para o Brasil inteiro, que mantém a garantia de 5 anos do modelo. Esse processo de blindagem nível lll-A foi certificado de maneira que a blindagem não interfira nas características funcionais do produto.

Mesmo os Jeep Compass seminovos que ainda estiverem com a garantia ativa, podem realizar a blindagem com a empresa homologada, mantendo assim 100% sua garantia. No caso dos seminovos, eles devem passar por uma avaliação prévia em uma concessionária Jeep, antes de ser encaminhado para o processo de blindagem na empresa homologada.

Jeep Compass Sport – Motor T270 Turbo Flex (R$ 179.990):

• A/C Dualzone;

• Apple Carplay e Android Auto sem fio;

• Bancos em tecido;

• Central Multimídia de 8,4”;

• Faróis Full LED com assinatura em LED;

• Lanternas em LED;

• Quadro de instrumentos de 7”;

• Rodas de liga leve de 18”;

• Sensor de chuva e crepuscular;

• USB dianteiro e traseiro A+C.

Opcionais:

– Bancos em couro;

– Teto solar elétrico e panorâmico Command View;

– Pacote High Tech – ADAS L2 (ADA; ACC; AHB; DDT; LDW; FCW+PEB; TSR) Quadro de instrumentos de 10,25” e Central Multimídia de 10,1”.

Jeep Compass Longitude – Motor T270 Turbo Flex (R$ 196.990):

(todos os itens da versão Sport +)

• Nova Central Multimídia 10,1” com comando de voz avançado e GPS;

• Novo Quadro de instrumentos de 10,25”;

• Novo pacote ADAS Nível 2:

– ADA – Assistente ativo de direção;

– ACC – Piloto automático adaptativo com Stop&Go;

– AHB – Comutação automática dos faróis;

– DDT – Detector de fadiga do motorista;

– LDW – Aviso de mudança de faixas;

– FCW + PEB – Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas;

– TSR – Reconhecimento de placas de trânsito.

• Novas rodas de 18”;

• Novo sistema de som Premium Beats;

• Bancos e volante em couro.

Opcionais:

• Teto solar elétrico e panorâmico Command View;

• Pacote Night Eagle (Design escurecido + Adventure Intelligence + Alexa in-vehicle + Wireless Charger + Park Assist + Rebatimento automático dos retrovisores + retrovisor eletrocrômico).

Jeep Compass Limited – Motor T270 Turbo Flex (R$ 216.990) ou TD350 Turbo Diesel (R$ 249.990):

(todos os itens da versão Longitude +)

• Novo Adventure Intelligence Plus;

• Nova Alexa in-vehicle;

• Novas rodas em liga leve de 19”;

• 7 airbags;

• Banco elétrico para o motorista;

• Rebatimento automático dos retrovisores externos;

• Retrovisor eletrocrômico;

• Teto pintado de preto;

• Wireless Charger.

*Somente para motorização TD350: Tração 4×4 com seletor de terrenos e HDC + Cambio AT9.

Opcional:

Teto solar elétrico e panorâmico Command View.

Jeep Compass Série S – Motor T270 Turbo Flex (R$ 236.990):

(todos os itens da versão Limited +)

• Novas rodas de 19”;

• Detecção de tráfego cruzado traseiro;

• Monitoramento de Pontos Cegos;

• Park Assist + sensor dianteiro;

• Pintura das partes plásticas na cor da carroceria;

• Revestimento interno do teto em preto;

• Teto solar panorâmico.

Jeep Compass Overland – Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina (R$ 266.990):

(todos os itens da versão Longitude +)

• 7 airbags;

• Adventure Intelligence Plus;

• Alexa in-vehicle;

• Banco elétrico para o motorista;

• Pintura das partes plásticas na cor da carroceria;

• Rebatimento automático dos retrovisores externos;

• Remote Start;

• Retrovisor eletrocrômico;

• Revestimento interno do teto em preto;

• Rodas em liga leve de 19”;

• Teto pintado de preto;

• Wireless Charger.

Opcional:

Teto solar elétrico e panorâmico Command View.

Jeep Compass Blackhawk – Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina (R$ 279.990):

(todos os itens da versão Overland +)

• Banco elétrico para o passageiro;

• Design escurecido;

• Detecção de tráfego cruzado traseiro;

• Monitoramento de Pontos Cegos;

• Park Assist + sensor dianteiro;

• Performance Pages;

• Porta-malas automático com sensor de presença;

• Rodas de 19” esportivas e com pinças de freio vermelhas;

• Teto solar panorâmico.

(Fotos: Jeep/Divulgação).