Curso gratuito ensina a criar aplicativos; veja como se inscrever

Estudantes de Tecnologia da Informação e áreas correlatas e profissionais recém-formados de Curitiba e região metropolitana podem se inscrever no “Programa TrendsIT com foco no desenvolvimento Full Stack e Mobile”. O curso, 100% remoto e gratuito, prepara o aluno para usar essas linguagens de programação e criar aplicativos. Clique AQUI para se inscrever.

Iniciativa do governo federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o programa é coordenado pela Softex Brasil, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e executado pela Softex Campinas. A oferta em Curitiba e região é fruto do convênio de cooperação assinado com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Vale do Pinhão, através da Escola de Inovação e Marketing.

O curso, pela carga horária proposta, pode ser concluído no prazo que varia de três a seis meses. Depois, são mais seis meses de estágio remunerado pela Softex, explica Nicolás Ramírez, coordenador da Escola de Inovação e Marketing.

“O domínio dessas linguagens de programação permite que o jovem possa se inserir no mercado de trabalho de forma mais rápida”, afirma Ramírez. O curso proporciona a renovação permanente de mão de obra qualificada na região, completa o coordenador.

