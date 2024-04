Tudo embolado. Segundo dados da pesquisa eleitoral sobre as intenções de voto dos eleitorado de Curitiba, divulgada nesta segunda-feira (22) pelo Instituto Opinião, quatro possíveis candidatos ao cargo de prefeito estão tecnicamente empatados. Luciano Ducci (PSB), Eduardo Pimentel (PSD), Ney Leprevost (União), Beto Richa (PSDB) e Deltan Dallagnol (Novo). Todos estão com números dentro da margem de erro do levantamento, que é de 3%.

Ducci é o líder nesta “fatia” da corrida eleitoral, com 14,1%, seguido por Eduardo Pimentel, que tem 13,1%, Ney soma 12,5% das intenções, enquanto Richa tem 11,7% e Deltan tem 10,8%. Outros sete pré-candidatos somam 19,8%. Dos participantes, 6,9% dizem não saber em quem votar, enquanto 4,7% votariam branco ou nulo e 6,6% optaram por não responder a pesquisa.

Em outras três simulações, Ducci segue como o preferido na pesquisa estimulada (quando nomes são apresentados para o entrevistado). Já numa projeção para um eventual segundo turno, Ducci vence tanto Eduardo Pimentel (40,7% x 32,8%), quanto Ney Leprevost (39,3% x 33,4%). Sem Ducci na disputa, Ney Leprevost derrotaria Pimentel (39,4% x 31,7%).

Para o sociólogo e diretor do Instituto Opinião, Arilton Freres, esses resultados refletem a diversidade de opções políticas na cidade e a falta de um claro favorito: “O embate entre os principais candidatos demonstra uma eleição marcada pela pluralidade de propostas e pela ausência de uma liderança destacada, o que torna o cenário extremamente competitivo.”

Greca lidera pesquisa espontânea

Além das preferências declaradas, a pesquisa também explorou o cenário espontâneo, onde os entrevistados não recebem opções predefinidas. Neste contexto, 70,5% dos entrevistados se declaram indecisos ou não sabem em quem votariam.

O atual prefeito Rafael Greca, que está em seu segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição, foi o mais lembrado, com 10,2% das intenções. Seu vice e candidato da “situação” para o pleito, Eduardo Pimentel (PSD), aparece em seguida com 5,7%.

Rejeição

A pesquisa também investigou a rejeição dos candidatos, revelando dados importantes sobre a percepção do eleitorado curitibano. Veja a lista:

Beto Richa: 51,6%

Goura: 13%

Maria Victoria: 11%

Deltan Dallagnol: 10,9%

Luciano Ducci: 10,7%

Arilton Freres comenta sobre a relevância desses números: “A alta taxa de rejeição de certos candidatos indica um desafio significativo em conquistar a confiança e o apoio do eleitorado. Isso pode ser crucial para definir os rumos da corrida eleitoral nos próximos meses.”

A pesquisa eleitoral do Instituto Opinião foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sob o número 01622/2024. Foram ouvidas 1200 pessoas com mais de 16 anos, moradoras de Curitiba, entre os dias 17 e 19 de abril. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o levantamento tem 95% de confiabilidade para seu resultado.

