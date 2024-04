Duas paradas programadas pela Sanepar poderão deixar milhares de moradores de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré sem água neste começo de semana. Nesta segunda-feira uma adequação no sistema de energia deixa 19 bairros sem água em Fazenda Rio Grande. Já na terça-feira Curitiba e Almirante Tamandaré serão afetados.

Nesta segunda-feira moradores de Fazenda Rio Grande terão as torneiras secas. Segundo a Sanepar uma adequação do sistema de energia na Estação Despique pode afetar o abastecimento de água em 19 bairros de Fazenda Rio Grande.

Os bairros afetados são: dos Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Jardim Veneza, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião, Eucaliptos/Hortência, Eucaliptos/Jardim Brasil, Gralha Azul, Jardim Brasil, Jardim Itália e Parque Industrial.

O serviço será feito das 13h às 17h, e a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer em torno das 8 horas da manhã de terça-feira (23).

Falta de água em Curitiba e Almirante Tamandaré

Nesta terça-feira (23), haverá uma parada programada de energia elétrica que afetará o abastecimento de água em bairros de Curitiba. Segundo a Sanepar o serviço terá início no período da manhã e será finalizado em torno das 17 horas. A normalização do abastecimento de água ocorrerá às 7 horas da manhã de quarta-feira (24).

Curitiba: Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV, Cabral, Alto da Glória, Jardim Social, Bacacheri, Tarumã, Água Verde, Batel, Rebouças, Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Seminário e Bairro Alto.

Almirante Tamandaré: Tanguá.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Está sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil