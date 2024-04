Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a segunda-feira (22)

ALAYDE ROSA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO BUENO DA SILVA FILHO e ELIZA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 15:00h.

AMILTON DE PAULA CAMARGO, 68 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. JOANA GONCALVES. Filiação: MARIO DE PAULA CAMARGO e MARGARIDA FAUSTINA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

ANDERSON SCHLOTTAG, 42 ano(s). AUTONOMO. Filiação: ADEMIR SCHLOTTAG e JUCILENE MIRANDA DOS SANTOS SCHLOTTAG. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 10:00h.

CECILIA PEREIRA DE GOIS, 88 ano(s). COSTUREIRO(A). Filiação: MAXIMIANO PEREIRA e LEONTINA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

CLEIA LEAL GONCALVES, 96 ano(s). DO LAR. Filiação: APARICIO BERTO LEAL e MARIA MARINHO LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 10:00h.

DALVA CAMARGO FARIAS, 84 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: MARIA DA CONCEICAO C FARIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:30h.

DENISE CONTIN, 69 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: DINEY CONTIN e OLINDA CONTIN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 11:00h.

EDELMIR JOAO MONTEIRO, 67 ano(s). Filiação: JOAO PEDRO MONTEIRO e IRACEMA ADELIA MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

EDUARDO AMANCIO MARTINS, 22 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: EMERSON LUIZ MARTINS e KARINA APARECIDA SOARES AMANCIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 09:00h.

ELOAH GONCALVES BLASI, 95 ano(s). AUTONOMO. MIGUEL SANTO BLASI. Filiação: CONRADO GONCALVES e EMILIA GONCALVES ARTIGAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 11:30h.

GILMAR PEREIRA, 63 ano(s). ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO GUILHERME PEREIRA FILHO e LIDIA CHIARELLO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 10:00h.

HECTOR AVELIS RIZENTAL, 2 ano(s). Filiação: THALLES LUIZ GOUVEA RIZENTAL e INGRID AVELIS DE PAULA RIZENTAL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

HELENA SERETNI, 82 ano(s). DO LAR. Filiação: JULIO ZWIERZYKOWSKI e ROZALIA ZWIERZYKOWSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MALLET, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

IGNEIS ZOTTO MACENO, 94 ano(s). DO LAR. RUY MACENO. Filiação: JOSE ZOTTO e MARIA TOALDO ZOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

IVANI DA SILVA, 69 ano(s). ZELADOR(A). Filiação: MODESTO AMANCIO DA SILVA e MARIA EUGENIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 11:00h.

JARDILINA FRANCISCA DA SILVA, 82 ano(s). DOMÉSTICA. DEOMIDIO ALVES DA SILVA. Filiação: CRISPINIANO GONCALVES DE ARAUJO e IZALTINA FRANCISCA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

JOAO CARLOS JACOMASSO, 73 ano(s). PORTEIRO(A). Filiação: ANGELO JACOMASO e ELVIRA JACOMASSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 10:00h.

JOAO FRANCISCO GOULART, 72 ano(s). ENGENHEIRO(A) CIVIL. VANILDE GOMES GOULART. Filiação: BOAVENTURA NUNES GOULART e SEBASTIANA FIGUEREDO GOULART. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:00h.

JOAO GREGORIO DE ANDRADE CRUZ, 93 ano(s). PEDREIRO. MARIA DAS DORES MUNHOZ CRUZ. Filiação: AVELINO AFONSO DA CRUZ e LOURENCA MARIA DE ANDRADE. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:30h.

JORGINA DA SILVA LIMA, 99 ano(s). DO LAR. JAIRO DE ALENCAR LIMA. Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA e DINAMARCA RODRIGUES VIANNA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

JOSE DONIZETE DE LIMA, 54 ano(s). MARCENEIRO. LUCIANA AGUIAR DE LIMA. Filiação: ANTONIO DE LIMA e LUZIA CLEMENCIA DE JESUS LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 16:00h.

JOSE GERALDO DA SILVA PINTO, 70 ano(s). OUTROS. ELZA RODRIGUES DOS SANTOS PINTO. Filiação: GERALDO DA SILVA PINTO e ORACINA DA SILVA ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

LAODICEA PIMENTA DO NASCIMENTO, 89 ano(s). PROFESSOR(A). CARMELIO GRANJA DO NASCIMENTO. Filiação: FRANCISCO ALVES PIMENTA e NAIR PIMENTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

LIZONE DE ANDRADE PALHANO, 79 ano(s). DO LAR. NOEL NUNES PALHANO. Filiação: LEONEL PEREIRA DE ANDRADE e ANGELA STIVAL ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 21 de abril de 2024 às 18:00h.

LOURDES DA CONCEICAO RIBAS RIBEIRO, 75 ano(s). DO LAR. JACY RIBEIRO. Filiação: PEDRO DOS SANTOS RIBAS e DURVALINA DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:30h.

LUCIDIO ROBERTO PIRES, 67 ano(s). PEDREIRO. SCHIRLEY APARECIDA PIRES. Filiação: HORTENCIO ROBERTO PIRES e MARIA FRANCISCA PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 11:00h.

LUIS FERNANDES DE OLIVEIRA, 51 ano(s). PEDREIRO. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 13:30h.

MARIA DE LOURDES FREITAS GOMES DE SOUSA, 54 ano(s). CAIXA. EMERSON SILVA DE SOUSA. Filiação: JOSE LOBATO GOMES e MARIA ONEIDE DE FREITAS GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA LAURA MAICAN DE ESPINOZA, 51 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: MARIA MARGARITA MAICAN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

NAIR FERREIRA DESOUZA, 86 ano(s). DO LAR. JOSE FRANCISCO DE SOUZA. Filiação: ANTONIO OLINTO ALVES e ELIDIA FERREIRA ALVES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAMBARACA, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

NELSON SIQUEIRA DE LIMA, 59 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA. Filiação: PEDRO SIQUEIRA DE LIMA e NATHALIA CLEMIONTE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

NEUSA DE FATIMA PEDROSO DE LARA GRITEM, 65 ano(s). DO LAR. JOSE VILSON GRITEM. Filiação: ANTONIO PEDROSO DE LARA e ZEFERINA DE CRISTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

NICOLLY LIGOSKI RAUCH, 6 ano(s). MENOR. Filiação: THIAGO ROBERTO RAUCH e JULIANA LIGOSKI DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO PRINCESA, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

NORBERTO RENAUX, 91 ano(s). ENGENHEIRO(A) CIVIL. SIGRID PAULA MARIA LENGE SCHERRER RENAUX. Filiação: PAULO GUILHERME RENAUX e ALMA MATHILDE GLEICH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

NORMEL DE OLIVEIRA, 78 ano(s). OUTROS. Filiação: TOLENTINO DE OLIVEIRA e LUCIA BELOTTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 10:00h.

OSMAR WIELEWSKI JUNIOR, 60 ano(s). Filiação: OSMAR WIELEWSKI e MARISA WIELEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 22 de abril de 2024.

PEDRO DE FATIMA OLIVEIRA, 67 ano(s). PINTOR(A). ODETE JESUS DOMINGOS. Filiação: AMADEU TOSTA DE OLIVEIRA e MARIA VITORIA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 12:00h.

PEDRO ESPURIO NETO, 48 ano(s). PEDREIRO. Filiação: JOSE ESPURIO e ANA IVANIU FABRE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:30h.

PEDRO TESSEROLI ALVES DOS ANJOS, 80 ano(s). MOTORISTA. SIRLENE DE FATIMA OLIVEIRA DOS ANJOS. Filiação: HILDEBRANDO ALVES DOS ANJOS e MARIA TESSEROLI ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 14:00h.

SEBASTIANA RODRIGUES FAGUNDES, 94 ano(s). DO LAR. FRANCISCO MOREIRA FAGUNDES. Filiação: ALIVERIO MONTEIRO e JULIETA RODRIGUES MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 14:30h.

SERGIO LUIZ PERAZZETTA, 70 ano(s). COMERCIANTE. TERESA DA LUZ. Filiação: ANTONIO PERAZZETTA e MARIA PERAZZETTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 10:00h.

VALMIR SOARES DE CARVALHO, 64 ano(s). REPRESENTANTE. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO e JULIA SOARES DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 17:00h.

VENIZIA WERGUTZ, 72 ano(s). DO LAR. Filiação: IRMO RIZIERI WERGUTZ e AZILIA MAIER WERGUTZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 16:30h.

VILSON RIBEIRO DA CRUZ, 67 ano(s). PEDREIRO. Filiação: JOAO RIBEIRO DA CRUZ e ROBERTA ANTUNES RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 22 de abril de 2024.

ZENI CORREA DA SILVA, 61 ano(s). DO LAR. SIDNEY CORREA DA SILVA. Filiação: RAUL FERRAZ e INEZ DOS SANTOS FERRAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 15:30h.

