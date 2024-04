O aplicativo de delivery Rappi tem testado entregar comida em até dez minutos. O objetivo é tornar o serviço disponível ainda neste semestre, segundo o chefe-executivo da plataforma no Brasil, Felipe Criniti.

Esse diferencial é a nova tentativa do aplicativo de recuperar espaço na concorrência com o iFood pelo mercado de aplicativos de delivery, afirmou o executivo à Folha de S.Paulo durante o Web Summit Rio.

Hoje, o iFood tem controle sobre mais de 80% do mercado de entregas de refeições, segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

A ideia de Criniti é replicar a experiência do serviço Rappi Turbo, por meio do qual o aplicativo entrega itens de loja de conveniência ao consumidor em até dez minutos. Esse produto funciona a partir de dark stores (lojas fechadas ao público) mantidas pela própria Rappi.

O iFood mantém um sistema de entregas rápidas em até 15 minutos em parceria com algumas marcas como Daki e Oxxo. A empresa diz que essa possibilidade está disponível em diversas cidades do Brasil.

De acordo com a Rappi, é possível expandir o serviço para entrega de comida em menos de 10 minutos e manter segurança dos entregadores com uma estratégia similar à da Amazon de antecipar as necessidades dos consumidores, para prever a demanda e calibrar estoque e logística.

“Com auxílio de tecnologia, conseguimos que o entregador vá ao restaurante ainda antes de o cliente pedir”, afirma o CEO da Rappi no Brasil. Isso é feito com análise de dados e algoritmos preditivos como os das redes sociais, que estimam as chances de uma pessoa ter certo comportamento.

A princípio, a novidade deve valer apenas para São Paulo e deve ter início com apenas restaurantes cujo tempo de preparo fique abaixo de três minutos.

O novo passo da Rappi está ancorado na experiência de Criniti, que fundou uma companhia especializada na entrega de produtos para empresas, comprada pela Rappi em abril de 2023. Foi depois da aquisição que o tempo de entrega do Rappi Turbo caiu de 15 para 10 minutos.

De acordo com Criniti, a Rappi tem recuperado a presença de grandes cadeias de restaurante em seu cardápio, após decisão do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) de proibir em 2021 o iFood de fechar contratos de exclusividades com redes com mais de 30 estabelecimentos.

Esses contratos impedem que um estabelecimento que entrega comida pelo iFood se cadastre em aplicativos concorrentes. Eles são celebrados principalmente com redes conhecidas.

Desde então, a Rappi acusou o iFood de descumprir essa medida cautelar do Cade. Segundo a Rappi em petição protocolada em agosto, o iFood estaria incluindo estabelecimentos novos em contratos já existentes com outras companhias do mesmo grupo econômico, reativando contratos que não foram encerrados formalmente e assinando novos contratos para manter exclusividade na oferta de promoções.

As denúncias foram endossadas pela Abrasel, à época. O iFood negou as acusações na ocasião e disse, em nota, que suas “políticas comerciais estão em conformidade com a legislação concorrencial e cumprimos integralmente os termos da medida preventiva imposta pelo Cade em março de 2021”.

Hoje, as principais redes de fast food estão disponíveis no aplicativo da Rappi, com tempo de entrega estimado em 20 minutos. “Buscamos esses restaurantes e os estamos recuperando um a um”, disse Criniti.

Para o executivo, traçar um novo patamar no tempo de entrega abre espaço para liderar o mercado. “Depois da Amazon, é inaceitável receber um produto em mais de um dia, o Mercado Livre corre para fazer a entrega no mesmo dia.”

