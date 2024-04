Um vídeo que está circulando nas redes sociais nos últimos dias mostra a presença de diversos ratos na areia da praia de Guaratuba, no Litoral do Paraná. Nas imagens é possível ver mais de 10 roedores circulando pela areia. Veja o vídeo abaixo.

LEIA MAIS – Curitiba registra alta no aluguel de imóveis; “Urgência” explica aquecimento

“Sou de Guaratuba e infelizmente ‘tá’ assim”, comentou uma moradora da praia, em uma postagem nas redes sociais. “A cidade está infestada de ratos. Risco gravíssimo de leptospirose”, disse outro frequentador da praia, que prefere não se identificar.

Alimentos deixados pelos banhistas

Após a grande repercussão do vídeo, a Prefeitura de Guaratuba se manifestou sobre o assunto. Por meio de nota, a administração municipal afirmou que está tomando as medidas cabíveis para diminuir a presença de ratos no local.

VIU ESSA? Mega-Sena 2715 milionária premia oito apostas de Curitiba; veja cidade do ganhador de R$ 102 milhões

A prefeitura também atribuiu a presença dos roedores devido ao aumento de alimentos deixados nas praias, por conta da maior quantidade de banhistas que circularam no litoral, durante a temporada de verão.

Após vídeo de ratos em praia, Prefeitura de Guaratuba diz que está investindo em armadilhas

Leia a nota da prefeitura na íntegra:

“A prefeitura municipal de Guaratuba informa que o aumento da população de roedores decorre da maior oferta de alimentos nas praias, reflexo do grande fluxo de banhistas durante a temporada de verão.

Para dirimir o problema, a Prefeitura está tomando todas as medidas cabíveis, tendo iniciado pela identificação das áreas de maior ocorrência. Também será iniciada uma campanha de conscientização, para que as pessoas que frequentam as praias não deixem nenhum tipo de resíduo de alimentos ou embalagens, bem como será reforçada a orientação para que os concessionários dos quiosques redobrem seus cuidados com os resíduos decorrentes das suas atividades.

A Prefeitura também está adquirindo armadilhas específicas, que não agridem o meio ambiente, e que serão colocadas em lugares de difícil acesso da população, para que não ofereçam nenhum tipo de risco aos banhistas, em especial às crianças, e também aos animais domésticos.

É importante ressaltar que as armadilhas produzem efeito de médio a longo prazo, pois sofrem interferência do clima, inclusive com redução de sua eficiência por conta das chuvas e da maré, o que reforça a importância da conscientização e colaboração das pessoas na correta destinação dos resíduos produzidos na praia.“

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil