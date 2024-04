Oito apostas feitas em Curitiba “passaram raspando” no prêmio milionário da Mega-Sena 2715, sorteada na noite de sábado (20), ao acertarem cinco das seis dezenas. A bolada, de mais de R$ 102 milhões, saiu para uma única aposta realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Resultado da Mega Sena 2715: 25, 19, 53, 07, 50 e 46

Mas os apostadores de Curitiba não vão ficar de mãos vazias! Com apostas simples, de seis e sete números, eles vão receber prêmios que variam de R$ 40.570,78 a R$ 81.141,56. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Mega-Sena 2715

Apostas de Curitiba ganhadoras com cinco acertos

Cidade Unidade Lotérica

Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$81.141,56 CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$81.141,56 CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$81.141,56 CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$81.141,56 CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$81.141,56 CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS 7 Não Simples 1 R$81.141,56 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$40.570,78 CURITIBA/PR RM LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$40.570,78

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

