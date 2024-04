A Caixa sorteia neste sábado (20) as seis dezenas do concurso 2715 da Mega Sena. O prêmio é de R$ 100 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte vão funcionar a partir das 20h desta quarta-feira.

Resultado da Mega Sena 2715:

Em instantes!

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

