Os cachorros de grande porte são aqueles que têm um tamanho consideravelmente maior em relação a outros cães. Geralmente, eles pesam mais de 25 kg e têm uma altura média de mais de 50 cm na cernelha quando adultos. Pastor alemão, labrador retriever, golden retriever, boxer, rottweiler e dogue alemão são alguns exemplos.

Devido ao tamanho imponente, eles requerem atenção especial e, muitas vezes, apresentam necessidades específicas de exercício, alimentação e espaço adequado para se moverem. Por isso, a seguir, confira 9 cuidados importantes com cachorro de grande porte!

Inicie o treinamento do seu cão de grande porte desde filhote, incluindo comandos básicos, como obediência, socialização e reforço positivo, para incentivá-lo a manter um bom comportamento.

Cachorros de grande porte precisam ser exercitados regularmente para permitir que liberem energia e mantenham a saúde física e mental. Passeios longos, brincadeiras e atividades físicas adequadas à raça são essenciais.

Ofereça uma dieta equilibrada e adequada às necessidades do seu cão de grande porte. Para isso, consulte um veterinário para obter recomendações específicas, como necessidades alimentares com base na idade, peso e níveis de atividade.

Certifique-se de que seu cachorro tenha espaço adequado para se mover e se sentir confortável em casa. Crie áreas específicas para descanso e brincadeiras, garantindo um ambiente seguro e estimulante.

Faça visitas regulares ao veterinário para verificar a saúde do cachorro, além de vacinação e tratamento de cuidados preventivos conforme necessário. Além disso, observe sinais de doença ou desconforto para garantir o bem-estar do animal.

Exponha seu cão a diferentes ambientes, pessoas e animais desde cedo para promover uma socialização saudável. Isso ajuda a evitar problemas comportamentais e torna o cachorro mais confiante e sociável.

Esteja preparado para lidar com comportamentos indesejados, como puxar a coleira, latidos excessivos ou agressividade. Para combater, utilize técnicas de treinamento positivo e, se necessário, busque a orientação de um treinador de cães.

Estabeleça limites claros e seja consistente na aplicação das regras. Isso ajuda o cachorro a compreender o que é esperado dele e a se sentir seguro em seu ambiente.

Ao passear com seu cão de grande porte na rua, mantenha-o sempre sob controle com uma coleira resistente e guia adequada. Além disso, é importante se certificar de que ele não representa uma ameaça a outras pessoas ou animais, evitando situações de confronto. Se notar sinais de agressividade, redobre a atenção e tome medidas para evitar possíveis incidentes.

