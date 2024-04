O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia, pois fornece energia e nutrientes essenciais para começar bem as atividades. Optar por opções saudáveis e equilibradas pode fazer toda a diferença na sua saúde e no bem-estar.

“Realizar o desjejum assim que acordar pode ser um dilema para diferentes pessoas. Existem aquelas que não abrem mão de, pelo menos, uma xícara de café preto pela manhã, enquanto outras se sentem melhor sem realizar a refeição assim que acordam, por isso hoje existem diferentes tipos de cardápios disponíveis e que atendam a qualquer pessoa”, comenta a nutricionista Betina Santos.

Pensando nisso, selecionamos cinco receitas fit que são não apenas deliciosas, mas também nutritivas e ideais para quem busca manter uma alimentação saudável. Confira!

Pão integral com abacate

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento biológico seco

1 1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de mel

Óleo vegetal para untar

2 abacates maduros

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as farinhas, a aveia, a linhaça, o sal e o fermento biológico seco. Adicione a água morna e o mel na tigela e misture até formar uma massa pegajosa. Cubra a tigela com um pano de prato limpo e deixe a massa descansar em um local quente por cerca de 1 hora. Enquanto o pão está descansando, corte os abacates ao meio, remova o caroço e retire a polpa com uma colher. Coloque-a em uma tigela e amasse bem com um garfo até obter uma consistência cremosa. Adicione o suco de limão, o alho picado e o coentro à tigela. Tempere com sal e misture tudo até obter um patê homogêneo. Unte uma forma de pão com óleo vegetal. Transfira a massa do pão integral para a forma untada e espalhe-a de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30-40 minutos, ou até que esteja dourado e com uma crosta firme. Retire-o do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Corte-o em fatias e sirva com o patê de abacate.

Muffins de ovo e vegetais

Ingredientes

6 ovos

1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de queijo feta picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o espinafre, os tomates-cereja e o queijo à mistura de ovos e misture bem. Despeje a mistura nas forminhas de muffins untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20-25 minutos ou até que os muffins estejam firmes e dourados. Sirva em seguida.

Mingau de quinoa com frutas

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 200 ml de leite de amêndoas

Banana, morango e kiwi picados e canela em pó a gosto

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite de amêndoas em fogo médio e adicione a quinoa cozida. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Coloque em uma tigela e adicione as frutas picadas por cima. Regue com mel e polvilhe canela em pó. Sirva em seguida.

Smoothie de banana e pasta de amendoim

Smoothie de banana e pasta de amendoim (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

Ingredientes

1 banana picada e congelada

e congelada 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral

1 scoop de proteína em pó

200 ml de leite de amêndoas

3 cubos de gelo

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Panqueca de batata-doce

Ingredientes

1 batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de coco

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata-doce amassada e os ovos até ficar homogêneo. Adicione a farinha de coco, a canela, o fermento e o sal. Mexa bem até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com óleo de coco. Despeje porções da massa na frigideira e cozinhe até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

