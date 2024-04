A chuva de meteoros Líridas, que acontece anualmente no mês de abril, atingirá o pico na madrugada desta segunda-feira (22) e poderá ser vista a olho nu, em locais com condições propícias.

A janela ideal para observação começa no final da noite deste domingo (21) e se estende até o amanhecer de segunda-feira. O fenômeno é causado pelo rastro de poeira deixado pelo Cometa Thatcher (C/1861 G1).

De acordo com a Star Walk, empresa de desenvolvimento de aplicativos para celular especialista em observação das estrelas e astronômicos, a chuva de meteoros pode ser observada mais facilmente no hemisfério norte. No entanto, ela também pode ser apreciada no hemisfério sul, ou seja, no Brasil. Nessa região, os meteoros ficam mais aparentes após a meia-noite.

Em condições ideias, sem o brilho intenso da Lua, é comum a aparição de cerca de 18 meteoros Líridas por hora. Apesar disso, a Star Walk afirma que em 2024 a Lua será um desafio para a visibilidade, tornando provável que apenas os meteoros mais brilhantes apareçam.

Voando a cerca de 49 quilômetros por segundo, os meteoros Líridas podem deixar rastros de poeira, além de produzir bolas de fogo brilhantes.

Chuva de meteoros vista no sul do Brasil

A página Meteoros Monte Castelo, de Santa Catarina, publicou no sábado (20) um vídeo em que é possível observar a chuva de meteoros no estado vizinho do Paraná.

“Na última noite, o céu de Monte Castelo, em Santa Catarina, foi palco de diversos meteoros cortando o céu noturno. Este fenômeno ocorre enquanto estamos no período da chuva de meteoros Líridas, que é conhecida por sua atividade anual no mês de abril. Durante esse período, é comum observar vários meteoros originando-se da constelação de Lira”, informa o post. Assista:

Dicas para ver a chuva de meteoros Líridas

– Observe por bastante tempo: passar um bom tempo observando o céu aumenta as chances de visualizar o fenômeno;

– Evite a Lua: o brilho intenso da Lua pode atrapalhar a visão. Por isso, para ter mais chances, é aconselhável encontrar um lugar alto para tentar bloquear a Lua;

– Aplicativos de observação, como o Star Walk, podem ajudar a encontrar o ponto para visualizar a chuva de meteoros.

