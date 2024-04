Falecimentos em Curitiba. Obituário deste domingo (21)

APARECIDO DE JESUS PATUSSI, 72 ano(s). PORTEIRO(A). SONIA MARIA PATUSSI. Filiação: GIACOMO DE JESUS PATUSSI e APARECIDA LUIZ MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de abril de 2024 às 15:00h.

ARTUR COSTA NETO, 68 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: DERMEVAL COSTA e ALICE RAMOS COSTA. Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL PARQUE PAULISTA SP, domingo, 21 de abril de 2024.

BRUNO ALVES MARTINS, 64 ano(s). MOTORISTA. FATIMA APARECIDA MARTINS. Filiação: ARTUR ALVES MARTINS e TEREZINHA RIBEIRO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:00h.

CATARINA RIBEIRO DE LARA, 77 ano(s). DOMÉSTICA. LOURIVAL BERTASSIONE. Filiação: MARCOLINA RIBEIRO DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:15h.

DAVI DALCASTAGNE, 74 ano(s). AUTONOMO. Filiação: JOSE JOAO DALCASTAGNE e DONACIDIA DOS SANTOS DALCASTAGNE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 12:00h.

DIAHIR LIMA UTRABO, 97 ano(s). DO LAR. ALBERTO UTRABO. Filiação: HIPOLITO DE LIMA e ARMINDA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 21 de abril de 2024 às 15:00h.

EDIMAR HEINZ KANNENBERG, 87 ano(s). BANCÁRIO(A). ELCI COSTA. Filiação: ARVINO HELMUTH KANNENBERG e MELIDA KANNENBERG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:30h.

EDSON CAMARGO DE SOUZA, 64 ano(s). COMERCIANTE. SORAIA MARIA ODONNEL CAMARGO DE SOUZA. Filiação: DIDER CAMARGO DE SOUZA e MARLENE ALVES CHAVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 20 de abril de 2024 às 11:00h.

EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). PINTOR(A). MARIA OLIMPIA SAMPAIO. Filiação: MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA e ANA ANTUNES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 20 de abril de 2024 às 16:00h.

ELISABETE MARIANI RODRIGUES, 79 ano(s). DO LAR. RENATO BRULIANE RODRIGUES. Filiação: JOAO MARIANI e NOEMIA MARIANI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:30h.

ELSA RIBEIRO, 84 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO RIBEIRO CARNEIRO e ANA FERNANDES DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 20 de abril de 2024.

EROTILDES DE OLIVEIRA, 86 ano(s). COZINHEIRO(A). JOSE ARAUJO DA SILVA. Filiação: PETRONILHO G DE OLIVEIRA e ANTONIA EMILIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de abril de 2024 às 10:00h.

FATIMA IZABEL CORREA, 62 ano(s). DO LAR. Filiação: OSVALDO CORREA e AMABILI VERRUSSI CORREA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 21 de abril de 2024 às 10:00h.

FLAVIO ALCIDES MOSCIBROSKI, 69 ano(s). METALÚRGICO. Filiação: ESTANISLAU MOSCIBROSKI e MARIA MARGARIDA OLIVEIRA SIQUEIRA MOSCIBROSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

HELENA WOLSKI, 94 ano(s). AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO LUCASKI e AGUEDA ANA LUCASKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de abril de 2024 às 16:00h.

ISABEL DE MATOS DESPLANCHES, 77 ano(s). DO LAR. JOAO BATISTA DESPLANCHES. Filiação: JUVINIANO SOARES DE MATOS e MARIA DA GLORIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 09:00h.

JACIRA GOMES SYRING, 76 ano(s). DO LAR. HELMUTH OSCAR ERNESTO SYRING. Filiação: ANA MARIA GOMES e ANA MARIA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 21 de abril de 2024 às 11:30h.

JOAO KURPIEL NETO, 79 ano(s). MOTORISTA. FRANCISCA KURPIEL. Filiação: EDUARDO KURPIEL e ANTONIA KURPIEL. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, domingo, 21 de abril de 2024 às 10:00h.

JOAO TILE, 68 ano(s). PEDREIRO. Filiação: ARCELINO TILE e LEONTINA MARIA LOURENCO TILE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 11:00h.

JOSE DOMINGOS AMORIM, 92 ano(s). PORTEIRO(A). CELINA MARIA AMORIM. Filiação: JOAQUIMDOMINGOS AMORIM e PALMIRA PEREIRA DE AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 15:00h.

JOSE MARCOS GEMBA, 70 ano(s). MOTORISTA. GENI MARTINS RODRIGUES. Filiação: IVO GEMBA e APARECIDA RICCI GEMBA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:30h.

LEANDRO MARCOS GRAFF, 52 ano(s). TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: ALOISIO OSVALDO GRAFF e NELSA MATTIA GRAFF. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

LEONTINO LIESCH, 83 ano(s). OUTROS. Filiação: GUILHERME LIESCH e AVELINA LIESCH. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 21 de abril de 2024 às 10:00h.

MADALENA MARTINS ZANCANELLA, 70 ano(s). ESCRIVÃO(Ã). Filiação: MANOEL MARTINS e OCTACILIA GALVAO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

MARCOS DENIS GOMES OSTI, 66 ano(s). GERENTE COMERCIAL. EUNICE FREIRE OSTI. Filiação: LEANDRO OSTI e MARIA GOMES OSTI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA ALICE SILVEIRA CARNEIRO, 67 ano(s). EMPRESARIO(A). JULIO JORGE FARAO CARNEIRO. Filiação: SAMUEL SILVEIRA e NEUSA FRANCO SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de abril de 2024 às 19:00h.

MARIA DA CONCEICAO GONCALVES, 90 ano(s). DO LAR. NEWTON DOS SANTOS GONCALVES. Filiação: SEBASTIAO BARBOSA e JOSEFA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 21 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA, 76 ano(s). DO LAR. Filiação: JOSE PEDRO DA CRUZ e JOSEFA FELIX DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA IVETE RIBEIRO, 77 ano(s). OUTROS. LOURIVAL DA ROSA. Filiação: JOAO ELESBAO RIBEIRO e NATALINA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024.

MARIA JOAQUINA DOS SANTOS GUIMARAES, 80 ano(s). ATENDENTE. Filiação: FRANCISCO PACHECO GUIMARAES e MARIA ROSA PACHECO GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de abril de 2024 às 15:00h.

MARIO SANTOS DA SILVA, 78 ano(s). PINTOR(A). IVANILDE SOUZA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO BISCAIA DA SILVA e ROSA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:30h.

MARLENE SALETE FELIX LEITE, 75 ano(s). DO LAR. ARLINDO JOSE MAZARDO. Filiação: FELIX LEITE e MARIA BEATRIZ LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

MIGUEL LICHESKI DEFFERT, 67 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO DEFFERT e MARIA LICHESKI DEFFERT. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 21 de abril de 2024.

NAPOLEAO ALVES DE MIRANDA, 84 ano(s). AUXILIAR ALMOXARIFADO. MARIA DA LUZ DE MIRANDA. Filiação: MARCOLINO ALVES DE MIRANDA e MARIA SANTIAGO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 21 de abril de 2024 às 16:30h.

NEYTHAN JOSIAS AMARISTA GONZALES, 6 ano(s). MENOR. Filiação: DANIEL ENRIQUE AMARISTA RAMIREZ e CLAUDIA REBECA GONZALEZ RUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de abril de 2024 às 14:00h.

OLIVIO BATISTA, 81 ano(s). COMERCIANTE. MIRIAN DE LOURDES REZENDE HULMANN. Filiação: ANTONIO JOSE BATISTA e EULALIA BATISTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

OSVALDO VIEIRA FARIA, 69 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO DOMINGUES FARIA e ROSA VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de abril de 2024 às 11:30h.

OSWALDO BONINI, 67 ano(s). AUTONOMO. Filiação: JURANDIR BONINI e IRACEMA CAVALLI BONINI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 21 de abril de 2024.

REGINA MARIA PIANOSKI, 58 ano(s). DO LAR. Filiação: ERVINO PIANOSKI e MARIA CORREA PIANOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:00h.

RONALDO ADEVONZIL SALGADO, 82 ano(s). REPRESENTANTE COMERCIAL. DIRCE TEREZINHA SALGADO. Filiação: JOAO MARIANO SALGADO e VICTORIA CHIARELA SALGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 21 de abril de 2024 às 13:30h.

RUDOLF FRIESEN, 70 ano(s). CONTADOR(A). MARIA KOOP FRIESEN. Filiação: HENRIQUE FRIESEN e MARIA KOOP FRIESEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de abril de 2024 às 15:30h.

SEBASTIANA CLARA XAVIER, 65 ano(s). DO LAR. JOAO BATISTA ALVES DE PAULA. Filiação: JOSE XAVIER e JOANA FERNANDES XAVIER. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 21 de abril de 2024 às 16:30h.

SILVANA MARIA ROSA DA SILVA, 54 ano(s). TÉCNICO RADIOLOGIA. NILSON PEREIRA DA SILVA. Filiação: ONOFRE ROSA e MARIA CARDOSO ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de abril de 2024.

TANIA CORDEIRO MARTINS, 78 ano(s). DO LAR. Filiação: ALCINDO SPRENGER MARTINS e ODETE CORDEIRO MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 21 de abril de 2024.

TANIA MANSUR WISNIEVSKI SING, 70 ano(s). DO LAR. REINALDO WISNIEVSKI. Filiação: ADRIANO MANSUR e WALKIRIA VIEIRA BRANCO MANSUR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 21 de abril de 2024 às 11:00h.

TEREZINHA BEZERRA DE SOUZA TIMOTIO, 73 ano(s). DO LAR. IRONEI DE FREITAS TIMOTIO. Filiação: BRANDINARTE BEZERRA DE SOUZA e MARIA FRANCO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de abril de 2024 às 10:00h.

WANDERLEI DE PAULA SANTOS, 53 ano(s). TUTILA ALVES. Filiação: SEBASTIAO DE PAULA SANTOS e ROSA DO AMARAL SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 21 de abril de 2024 às 14:00h.

YASUKO HIGA, 93 ano(s). PROFESSOR(A). JOAO YOSHITAKE HIGA. Filiação: SHINWA HIGA e MATSU GUENKA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

ZENIR PEDROSO, 67 ano(s). ESTETICISTA. LOURIVAL PASSOS DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO PEDROSO e AUGUSTA DA CONCEICAO PEDROSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 21 de abril de 2024 às 17:00h.

