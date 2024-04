Um incêndio atingiu e destruiu cerca de seis casas no bairro Parolin, em Curitiba, no início da tarde deste domingo (21). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a situação aconteceu na Rua Padre Isaías de Andrade.

LEIA MAIS – Ratos são flagrados na praia de Guaratuba no Litoral do Paraná; VÍDEO

Sete equipes dos bombeiros foram acionadas para controlar o fogo. Após apagar o incêndio, uma das equipes atendeu no local uma pessoa que ficou ferida. No entanto, a vítima recusou ser levada ao hospital.

VIU ESSA? Chuva de meteoros Líridas pode ser vista a partir deste domingo; saiba como

Conforme informações da RPC, a vítima foi uma mulher que sofreu queimaduras leves ao salvar uma criança. Ela teve a casa destruída pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros não informou como o incêndio começou.

Prefeitura de Curitiba atende famílias atingidas

A Prefeitura de Curitiba informou que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Parolin foi aberto para o atendimento das famílias atingidas pelo incêndio. As pessoas que tiveram as casas destruídas foram para a casa de parentes e amigos.

De acordo com a prefeitura, as famílias afetadas estão sendo cadastradas pela Fundação de Ação Social (FAS) na tarde deste domingo (21).

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil