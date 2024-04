A alimentação desempenha um papel significativo na regulação dos níveis de estresse no corpo, pois certas comidas podem influenciar diretamente os hormônios e neurotransmissores envolvidos em sua resposta. Portanto, adotar uma dieta equilibrada e nutritiva pode ser uma estratégia eficaz para reduzi-lo e promover uma melhor saúde física e mental.

A seguir, a nutricionista Glauce Lamoglie de Carvalho lista os principais alimentos e suas funções no combate ao estresse. Confira!

1. Castanha-do-pará

A castanha-do-pará melhora os sintomas da depressão e auxilia na redução do estresse. É rica em selênio, um poderoso agente antioxidante. Uma unidade ao dia fornece a quantidade de selênio de que necessitamos.

2. Espinafre e brócolis

Os vegetais são ricos em potássio, ácido fólico, magnésio, fosfato e vitaminas do complexo B e C. Auxiliam no adequado funcionamento do sistema nervoso, prevenindo a depressão.

3. Peixes e frutos do mar

Peixes e frutos do mar contêm zinco e selênio, que, por agirem no cérebro, auxiliam na diminuição do cansaço e da ansiedade. Também possuem triptofano, uma substância precursora da serotonina.

4. Laranja

Auxilia no combate ao estresse por ser um relaxante muscular natural. Além disso, a fruta possui cálcio e é rica em vitamina C e do complexo B.

5. Frutas vermelhas

As frutas vermelhas protegem o corpo de radicais livres (Imagem: Goskova Tatiana | Shutterstock)

Amora, morango e mirtilo, alguns exemplos, além de saborosas e ricas em antioxidantes, são frutas excelentes para proteger o corpo dos radicais livres gerados pelo estresse.

6. Abacate

Abacates são riquíssimos em vitaminas do complexo B. O corpo necessita dessas vitaminas para manter em ordem os nervos e as células do cérebro.

7. Banana

Essa fruta é rica em triptofano, o que faz com o que o consumo da banana aumente a produção de serotonina.

8. Chá verde

O chá verde é rico em polifenóis, nutrientes antioxidantes que atacam os radicais livres das células cerebrais.

9. Chocolate amargo

Os flavonoides encontrados no chocolate amargo ajudam a manter a pressão sanguínea estável e a mente afiada. Podem também ajudar a combater o dano causado pelo estresse.

10. Aveia

Rica em fibras e carboidratos complexos, a aveia pode ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e promover a liberação de serotonina, um neurotransmissor que ajuda a regular o humor.

