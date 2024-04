Estudantes universitários aprovados por meio de cotas para o curso de Engenharia Elétrica em instituições públicas de ensino superior localizadas no Paraná poderão concorrer a uma bolsa de estudos, mentoria e período de estágio remunerado na Copel. A seleção de 15 bolsistas será feita por meio de um edital publicado pelo programa Aluno Energia.

LEIA MAIS – Ratos são flagrados na praia de Guaratuba no Litoral do Paraná; VÍDEO

O programa foi lançado em 2023 e tem o objetivo de apoiar os estudantes e auxiliar no combate à evasão nos cursos de Engenharia Elétrica. No primeiro processo seletivo, a oportunidade se restringiu aos universitários da capital paranaense. Agora, a atuação do programa se expande para todas as regiões do Paraná.

VIU ESSA? Curitiba registra alta no aluguel de imóveis; “Urgência” explica aquecimento

O novo edital publicado pela Copel está aberto até o dia 2 de maio para inscrições de interessados que estejam iniciando o curso. Alguns dos requisitos são:

Ingresso por sistema de cotas;

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ;

integralmente em ; Não possuir outra fonte de renda.

As etapas de seleção incluem apresentação de documentos, elaboração de vídeo e redação, e uma entrevista final. O resultado será divulgado no dia 12 de junho.

Bolsa oferecida pela Copel pode durar até três anos

Para manter-se no programa, os participantes deverão manter alta frequência às aulas e passar por avaliações. “Estamos seguros de que o Aluno Energia fará a diferença na vida desses jovens. E, posteriormente, eles é que farão a diferença para toda a sociedade”, afirma o superintendente de Projetos Especiais da Copel, Julio Omori.

A bolsa oferecida equivale a um salário-mínimo regional paranaense ao longo de até três anos e é acompanhada de outros benefícios, como a cessão de um notebook, acompanhamento por um tutor da empresa e a oportunidade de estágio remunerado na Companhia, nos anos finais da graduação.

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), relativos a 2022, indicam uma taxa de permanência média de 56% nos cursos de Engenharia Elétrica que possuíam alunos com matrículas ativas, no Brasil.

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil