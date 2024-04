Voltada para amantes de trens e ferrovias, a 7ª Mostra de Modelismo Ferroviário de Curitiba acontecerá no próximo fim de semana, nos dias 27 e 28 de abril, na estação rodoferroviária da capital paranaense, localizada na avenida Presidente Affonso Camargo, 330. O evento tem entrada gratuita e promete reunir amantes do hobby de várias cidades da região.

Nos dois dias a mostra será das 9 horas às 17h30. A realização da sétima edição também tem o objetivo de prestar uma homenagem ao Dia do Ferroviário, celebrado no dia 30 de abril.

O evento é organizado pela Associação Paranaense de Ferreomodelismo e Memória Ferroviária (APFMF), em conjunto com a Serra Verde Express, com apoio do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e da Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com o presidente da APFMF, Ricardo Melo Araújo, o evento é aguardado pelos amantes das ferrovias. “Haverá atividades para todos os públicos, dos 8 aos 80 anos. Para uns, é um passatempo; para outros, assunto sério; mas para todos, será um evento imperdível, em que os mínimos detalhes serão as grandes atrações. O ferreomodelismo, ou modelismo ferroviário, é a porta de entrada a um mundo cheio de expectativas e realizações. Mostras, encontros, convenções e shows de ferreomodelismo são uma ótima desculpa para viajar e conhecer novos lugares e pessoas, além de passeios de trem por lugares exóticos e fantásticos”, diz.

Atrações da Mostra de Modelismo Ferroviário de Curitiba 2024

Além de maquetes e dioramas, haverá dezenas de expositores de todo o país e minipasseio de trem durante todo o evento, feito pelas litorinas no pátio de manobra da estação rodoferroviária com custo de R$ 30. Também será possível realizar um passeio de Curitiba a Morretes como passageiros da Serra Verde Express.

“A realização das Mostras de Modelismo Ferroviário de Curitiba vem consolidar os esforços de divulgação da necessidade da preservação do patrimônio histórico ferroviário no Paraná, permitindo contato com um público muito interessado no viés da ferrovia. Este ano faremos uma mostra fotográfica da Ferrovia São Paulo – Paraná (SPP), que completa 100 anos de fundação e é uma das principais responsáveis pela colonização no norte do Paraná, a partir da década de 1920, transportando pelos seus trilhos milhares de colonos para suas terras e, destas, suas produções para o mercado consumidor ou exportação. Este encontro nos fez rever conceitos e necessidades na forma de abordar o tema da preservação da memória, nos obrigando a pensar um pouco além dos trilhos ferroviários que nos cercam”, comenta Araújo.

O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo e começou quando o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830 por artesãos alemães. Desde então muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos.

Serviço – 7ª Mostra de Modelismo Ferroviário de Curitiba

Data: 27 e 28 de abril

Horário: 9 horas às 17h30

Local: Estação Rodoferroviária de Curitiba, (Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Bloco Ferroviário, bairro do Rebouças)

Informações: meloaraujo@gmail.com

