Mais de 3,7 mil vagas de estágios estão disponíveis no Paraná por meio do Centro de Integração Empresa-Escola do estado (CIEE/PR). Deste total, 1,3 mil estão concentradas em Curitiba e na Região Metropolitana.

Entre os cursos com mais oportunidades estão Educação Física, Administração, Contabilidade, Engenharia Civil, Marketing e Informática. Para se candidatar, basta se cadastrar no site do CIEE/PR e acessar a aba “Vagas Estágio”.

“É importante que os candidatos acessem diariamente o portal do CIEE/PR, uma vez que as vagas são rotativas. Por isso, manter o cadastro atualizado e completo é essencial, bem como buscar oportunidades de especialização por meio de cursos e workshops com certificação. Quanto mais completo o currículo do candidato, maiores serão as chances de a empresa escolher esse perfil”, explica a supervisora operacional do Centro de Serviços Compartilhados do CIEE/PR, Ilsis Cristine da Silva.

Para mais informações sobre estágios e outras oportunidades oferecidas, a instituição atende pelos telefones (41) 3313-4300, para Curitiba e Região Metropolitana, e 0800 300 4300 para as demais localidades.

