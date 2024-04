Uma manifestação organizada por tutores de cachorros movimentou o saguão do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O protesto, que contou com a presença de dezenas de cachorros da raça Golden Retriever, pediu por melhores condições no sistema de transporte de animais em aviões.

A morte do Joca, um cão da raça golden, causada por um erro logístico da empresa aérea GOL na última segunda-feira motivou protestos semelhantes e o vários aeroportos do Brasil.

Os tutores passearam com os cães em vários pontos do Afonso Pena com o objetivo de conscientizar todos que passavam pelo aeroporto. Daniela Nerida, tutora do Frederico, de oito meses, informou que a participação foi divulgada nas redes sociais e grupos de mensagens de goldens. “Tem mais de cem cachorros e de várias raças. Estamos pedindo Justiça, respeito e dignidade, e melhora no atendimento aos nossos animais. Em alguns casos, eles são mais educados que os humanos”, disse Daniela.

Outro pedido por parte da organização, que conta com o apoio de protetores, é quanto a possibilidade do animal viajar em trechos curtos ao lado dos tutores. “Cachorro não é bagagem, é preciso rever o sistema”, completou a tutora do Frederico.

O que rolou com o Joca?

O cão Joca, de quatro anos, morreu no transporte feito pela Gollog. Ele deveria ter ido do Aeroporto de Guarulhos (SP) para Sinop (MT) com o tutor, João Fantazzini, mas seguiu para Fortaleza. Ao voltar a Guarulhos, chegou morto. O animal ficou oito horas na aeronave, enquanto o trajeto original seria de apenas duas horas e meia.

Em nota, a empresa aérea lamentou o ocorrido. “A companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time”, informou.

A companhia acrescentou ter suspendido por 30 dias, contados a partir de quarta-feira (24), a venda do serviço de transporte de cães e gatos pela Gollog Animais e pelo produto Dog&Cat + Espaço, para viagens no porão das aeronaves.

“Para os clientes que contrataram o transporte do seu pet entre 24 de abril a 23 de maio de 2024 por meio dos serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive do valor da sua passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou por postergar a viagem, sem custo, para depois de 23 de maio em voos até 31 de dezembro de 2024”, comunicou a empresa.

