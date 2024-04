Tubulação rompe e deixa bairros de Curitiba sem água neste sábado. veja lista

A Sanepar informa que rompeu uma rede de distribuição de água de Curitiba neste sábado (27). O rompimento da tubulação que tem 300 milímetros de diâmetro, ocorrido na Rua Anita Garibaldi, afeta o fornecimento de água nas regiões dos bairros Barreirinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço, Cachoeira e Abranches.

As equipes trabalham no conserto da tubulação, devendo concluir até às 14 horas. A previsão é a de que o abastecimento seja normalizado gradativamente a partir das 17 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

