Cartão-postal de Curitiba, Rua do Outono está pronta para cliques

Tradição nessa época do ano, a Rua do Outono em Curitiba começa a dar o ar da graça, se transformando para receber visitantes e ser cenário de muitas fotos. Formado por um extenso corredor de árvores compostas por folhas que adquirem tons avermelhados durante a estação, o espaço queridinho dos curitibanos e turistas fica na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no bairro Mossunguê.

Nessa rua foram plantadas diversas árvores liquidâmbares (Liquidambar styraciflua) que formam um corredor repleto de tons vermelhos durante o outono. Isso acontece porque essa árvore possui como característica a mudança de cor das folhas durante a estação. Portanto, as folhas passam de verde para tons de vermelho.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, a região do Mossunguê concentra 853 árvores dessa espécie, que encantam com o avermelhado das folhas estreladas que caem durante a estação que antecede o inverno.

A expectativa é que a linda paisagem continue até o final do mês de maio, nas calçadas ao lado da canaleta de ônibus da Avenida Padre Anchieta e da Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nos bairros Campina do Siqueira e Mossunguê.

Qual é a origem das árvores vermelhas em Curitiba?

As árvores “vermelhas” se transformam em cartão-postal de Curitiba entre abril e maio. As árvores liquidâmbares são originárias da América do Norte, no México e Estados Unidos. Além das folhas que mudam de cor, elas podem passar de 30 metros de altura.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Segurança em primeiro lugar! Cuidados com as fotos na Rua do Outono

Já é um fato que a Rua do Outono vai atrair muitos visitantes. No entanto, como no endereço circulam ônibus biarticulados da linha Centenário/Campo Comprido, a prefeitura de Curitiba reforça o alerta para que as pessoas tomem cuidado e sigam medidas de segurança para não se envolverem em acidentes.

Em anos anteriores, algumas pessoas deitaram no asfalto da canaleta dos biarticulados para fazer selfies, o que além de colocar em perigo a vida de quem fotografa e a dos passageiros dos ônibus, é proibido.

Por isso, a Urbanização de Curitiba (Urbs) reforça que as fotos sejam feitas apenas da calçada, longe da canaleta.

